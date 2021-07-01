У заместителя Венедиктовой Мамедова отобрали доступ к государственной тайне, - СМИ

У заместителя генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой Гюндуза Мамедова забрали доступ к государственной тайне. Об этом в Facebook сообщила журналиста Ольга Решетилова.

По ее данным, приказ о прекращении доступа к гостайне подписал другой заместитель генпрокурора - Максим Якубовский, которому Венедиктова сначала отдала, а потом забрала к себе управление "департаментом войны", возглавляемым Мамедовым.

"Сегодня Максим Якубовский подписал приказ о прекращении доступа к государственной тайне Гюндуза Мамедова. Еще раз. Один заместитель Венедиктовой лишает другого заместителя доступа к государственной тайне. По совершенно надуманным причинам. Очевидно, что это вполне может быть основанием для увольнения Мамедова", - считает она.

Гюндуз Мамедов возглавляет следственную группу от Украины в Joint Investigation Team.

Информацию о лишении доступа к гостайне подтвердили и источники УП в правоохранительных органах.

Напомним, что Якубовский в прошлом имел отношение к "Украинскому выбору" Виктора Медведчука, кума президента РоSSии Владимира Путина, поэтому решение Венедиктовой передать "департамент войны" именно ему многие восприняли с негодованием.

В связи с этим на следующий день Венедиктова снова перераспределила обязанности между руководством Офиса генерального прокурора, взяв "департамент войны" под личное подчинение.