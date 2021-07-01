Сюмар назвала "закон о деолигархизации" коррупционной схемой

Депутат из фракции «Европейская Солидарность» Виктория Сюмар назвала "комедией" и "большой коррупционной схемой" законопроект о деолигархизации. Об этом она заявила, выступая с трибуны Верховной Рады.

«Люди, которые сегодня у власти, специализировались на том, что снимали комедии, и продолжают делать это дальше. Только если раньше комедия Зеленского вместе с Киркоровым называлась «Любовь в большом городе», то то, что сейчас будет происходить, можно назвать «Любовь с большими парнями» за большие деньги. Почему? Потому что весь этот закон больше напоминает мегакоррупционную схему по принципу «вход рубль - выход десять», - сказала Сюмар.

«Как у нас предлагается назначать олигархами: заседает целое СНБО, оно голосует за включение в реестр, дает красивые брифинги. Далее все идут на телеканалы - а потом СНБО исключает из реестра олигархов. Без критериев, без понимания, почему и как. Такое впечатление, что СНБО объявляет: «Ребята, свободная касса!» Только рассчитываться предлагают сайтами и телеканалами», - отмечает Виктория Сюмар.

Напомним, три оппозиционные фракции - «Европейская Солидарность», «Голос» и «Батькивщина» - разработали совместный законопроект для борьбы с олигархией.