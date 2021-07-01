Мендель заявила, что написала книгу о политике и "самоидентификации украинцев"

Говорит, что название будет содержать "известный афоризм в современной политике".

Экс-пресс-секретарь президента Юлия Мендель написала книгу о своей работе с Владимиром Зеленским, политике и украинцах. Об этом она сообщила "Суспильному".

"Книга об украинской политике, работе пресс-секретаря президента, некоторые инсайды принятых решений, а также главное - о самоидентификации украинцев как нации", - сообщила она.

По словам Мендель, книга должна выйти в июле. Она не сообщила других деталей, но на своей странице в Facebook написала, что назовет ее "очень известным афоризмом в современной политике".

Напомним, что новым пресс-секретарем избрали ведущего канала "Украина 24" Сергея Никифорова.

В конце апреля стало известно, что Юлия Мендель написала заявление об увольнении.

Мендель избрали пресс-секретарем Зеленского из 4 тыс. кандидатов. Она в разное время работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо ТВ" и "Интере". Несколько лет как журналист сотрудничала с The New York Times. Также она писала для украинского Forbes и американского Politico.

СNN отмечал, что Мендель могла допустить конфликт интересов при публикации статьи в The New York Times в период конкурса на должность.

За время работы пресс-секретарь президента попадала в несколько скандалов, в том числе и из-за своего поведения в отношении журналистов. Например, 5 сентября у здания Высшего антикоррупционного суда в Киеве Юлия Мендель оттолкнула журналиста программы "Схемы" и "Радио "Свобода" Сергея Андрушко.

Президент Владимир Зеленский считает, что его пресс-секретарь не должна была толкаться с журналистом "Радио Свобода" Сергеем Андрушко. При этом он заявил, что понимает ее как человека.

Также Мендель назвала визит в Литву "латвийской командировкой" и объяснила это троллингом. Кроме того, в обществе вызвала резонанс программа, сюжеты которой вела Мендель на телеканале "ДОМ".