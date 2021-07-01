"Олигархи - это прошлое", - Зеленский поблагодарил депутатов за поддержку закона о деолигархизации

"Все они должны стать просто крупными бизнесменами".

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов за поддержку инициированного им законопроекта о деолигархизации.

В Twitter он написал, что "олигархи - это прошлое".

"Все они должны стать просто крупными бизнесменами. Нам нужны прозрачные экономические отношения и равные правила игры для всех", - высказался президент.

Дякую @verkhovna_rada за підтримку за основу мого законопроекту #5599 про деолігархізацію. Олігархи – це минуле. Всі вони мають стати просто великими бізнесменами. Нам потрібні прозорі економічні відносини та рівні правила гри для всіх. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2021

Напомним, что сегодня на внеочередном заседании парламент проголосовал в первом чтении за законопроект о деолигархизации. Он предусматривает ограничение влияния олигархов на медиа и политическую жизнь. За проголосовали 275 народных депутатов, из них 231 - "слуги народа". Также голоса дали 18 депутатов "За майбутне", 18 "Доверия" и 8 внефракционных.

До голосования лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что депутатов, которые не поддержат закон об олигархах, могут выгнать из монобольшинства.

Против законопроекта проголосовал только один депутат фракции - Людмила Буймистер. Не голосовали Кирилл Нестеренко. Жан Беленюк, Валерий Зуб, Александр Кабанов, Анастасия Ляшенко, Елизавета Ясько, Федор Вениславский, Елена Винтоняк, Максим Зуев, Иван Калаур, Вячеслав Рублев, Ольга Саладуха - отсутствуют.