"Олигархи - это прошлое", - Зеленский поблагодарил депутатов за поддержку закона о деолигархизации

"Все они должны стать просто крупными бизнесменами".

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов за поддержку инициированного им законопроекта о деолигархизации.

В Twitter он написал, что "олигархи - это прошлое".

"Все они должны стать просто крупными бизнесменами. Нам нужны прозрачные экономические отношения и равные правила игры для всех", - высказался президент.

Дякую @verkhovna_rada за підтримку за основу мого законопроекту #5599 про деолігархізацію. Олігархи – це минуле. Всі вони мають стати просто великими бізнесменами. Нам потрібні прозорі економічні відносини та рівні правила гри для всіх.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2021

Напомним, что сегодня на внеочередном заседании парламент проголосовал в первом чтении за законопроект о деолигархизации. Он предусматривает ограничение влияния олигархов на медиа и политическую жизнь. За проголосовали 275 народных депутатов, из них 231 - "слуги народа". Также голоса дали 18 депутатов "За майбутне", 18 "Доверия" и 8 внефракционных.

До голосования лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что депутатов, которые не поддержат закон об олигархах, могут выгнать из монобольшинства.

Против законопроекта проголосовал только один депутат фракции - Людмила Буймистер. Не голосовали Кирилл Нестеренко. Жан Беленюк, Валерий Зуб, Александр Кабанов, Анастасия Ляшенко, Елизавета Ясько, Федор Вениславский, Елена Винтоняк, Максим Зуев, Иван Калаур, Вячеслав Рублев, Ольга Саладуха - отсутствуют.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное мореАмериканский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море
РоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYTРоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYT
В МИД приветствовали решение ЕС продлить санкции в отношении РоSSииВ МИД приветствовали решение ЕС продлить санкции в отношении РоSSии
184 гражданина Украины, застрявшие в Греции, вылетели в Киев, - Кулеба184 гражданина Украины, застрявшие в Греции, вылетели в Киев, - Кулеба
Британский министр здравоохранения подал в отставку из-за поцелуя с коллегой и нарушение соцдистанции
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский ответил Путину на упреки о "внешнем управлении" УкраинойЗеленский ответил Путину на упреки о "внешнем управлении" Украиной
Зеленский: если бы украинцы и роSSияне были одним народом, в Москве ходили бы гривныЗеленский: если бы украинцы и роSSияне были одним народом, в Москве ходили бы гривны
Арахамия: "Проблем с принятием закона об олигархах в первом чтении не будет"Арахамия: "Проблем с принятием закона об олигархах в первом чтении не будет"
Зеленский наградил орденом Свободы посмертно двух авторов КонституцииЗеленский наградил орденом Свободы посмертно двух авторов Конституции
Порошенко предостерег власть от нарушения Основного закона: "Конституция - это не шведский стол"Порошенко предостерег власть от нарушения Основного закона: "Конституция - это не шведский стол"
Зеленский внес как внеочередной законопроект о Большом Государственном Гербе УкраиныЗеленский внес как внеочередной законопроект о Большом Государственном Гербе Украины
Зеленский записал видеообращение к кандидатам в канцлеры Германии и поставил им ряд вопросовЗеленский записал видеообращение к кандидатам в канцлеры Германии и поставил им ряд вопросов
Зеленский подписал скандальный закон, позволяющий пустить миллиарды гривен в обход "Прозорро"Зеленский подписал скандальный закон, позволяющий пустить миллиарды гривен в обход "Прозорро"
Зеленский уволил трех членов НКРСИ и назначил пятерыхЗеленский уволил трех членов НКРСИ и назначил пятерых
"Слуга народа" хочет собрать в Киеве всех своих местных депутатов"Слуга народа" хочет собрать в Киеве всех своих местных депутатов
Последние новости
Подгружаем последние новости