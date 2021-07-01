"Нафтогаз" обжалует предписание НАПК о прекращении контракта Витренко в суде

В НАК заявили, что предписание противоречит законодательству.

"Нафтогаз" обжалует предписание НАПК о прекращении контракта Витренко в суде
Фото: Yuriy Vitrenko

В "Нафтогазе" отреагировали на предписание НАПК о прекращении контракта главы правления НАК Юрия Витренко.

На странице "Нафтогаза" в Facebook заявили, что считают это предписание, адресованное наблюдательному совету компании, противоречащим законодательству. НАК собирается обжаловать его в суде.

"НАПК должно было обратиться в суд, а не в наблюдательный совет. Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко", - говорится в сообщении.

"Почему НАПК не обращается в суд для прекращения соответствующего договора, а играет в политику и в чьих интересах это происходит? Почему до сих пор Нацагентство не реализовало предоставленное законом право на обращение в суд, а штампует предписания, умышленно углубляя конфликт, автором которого являются они сами?" - сказал Юрий Витренко.

В НАК отметили, что, согласно действующему законодательству, такого способа реагирования НАПК на нарушения как предписание, не предусмотрено в случае применения статей 26 и 67 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Напомним, что 28 апреля Кабмин провел заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины", где освободил Андрея Коболева от должности председателя правления НАК и назначил на эту должность Витренко сроком на год.

НАПК считает, что назначение Витренко противоречит законодательству Украины. Закон "О предотвращении коррупции" предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал в должности до увольнения. Витренко же, будучи руководителем Минэнерго, по мнению НАПК, системно участвовал в подготовке решений по деятельности НАК "Нафтогаз Украины" до назначения на должность председателя правления компании.

Витренко не согласился с предписанием НАПК и собирается обжаловать его в суде. Также предписание в суде обжаловал глава правительства.

По данным источников LB.ua, в Офисе президента выступают категорически против увольнения Юрия Витренко с должности главы НАК "Нафтогаз Украины".

18 июня Окружной административный суд Киева остановил предписание Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции о необходимости расторжения контракта с главой НАК "Нафтогаз" Юрием Витренко.

Наблюдательный совет "Нафтогаза" на заседаниях 24-25 июня не смог определиться с отстранением Витренко и перенес этот вопрос на одно из следующих заседаний.

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