РоSSийские оккупанты обстреляли частный сектор Авдеевки из артиллерии
С начала суток наемники РФ 17 раз нарушили режим прекращения огня.
РоSSийско-оккупационные войска в течение суток 17 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Боевики обстреляли не только позиции украинских военных, но и гражданскую инфраструктуру и частный сектор Авдеевки.
В результате обстрела наемников РФ осколочное ранение получил украинский военный, сообщает пресс-центр ООС.
В направлении Авдеевки оккупанты осуществили 8 обстрелов из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
"Также оккупанты осуществили обстрел объектов гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров", - сказано в вечерней сводке.
Неподалеку Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Близ Зайцевого роSSийские оккупанты обстреляли наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.
В районе Опытного враг открыл огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Талаковки оккупанты применили минометы 120-го калибра.
Возле Широкиного вооруженные формирования РоSSийской Федерации дважды обстреляли позиции Объединенных сил из минометов 120-го и 82-го калибров и автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести.
В районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, роSSийские наемники применили минометы 120-го калибра.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".
В ответ на обстрелы роSSийско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.
Напомним, за минувшие сутки роSSийские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.