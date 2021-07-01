РоSSийские оккупанты обстреляли частный сектор Авдеевки из артиллерии

С начала суток наемники РФ 17 раз нарушили режим прекращения огня.

РоSSийско-оккупационные войска в течение суток 17 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Боевики обстреляли не только позиции украинских военных, но и гражданскую инфраструктуру и частный сектор Авдеевки.

В результате обстрела наемников РФ осколочное ранение получил украинский военный, сообщает пресс-центр ООС.

В направлении Авдеевки оккупанты осуществили 8 обстрелов из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Также оккупанты осуществили обстрел объектов гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров", - сказано в вечерней сводке.

Неподалеку Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Близ Зайцевого роSSийские оккупанты обстреляли наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.

В районе Опытного враг открыл огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Талаковки оккупанты применили минометы 120-го калибра.

Возле Широкиного вооруженные формирования РоSSийской Федерации дважды обстреляли позиции Объединенных сил из минометов 120-го и 82-го калибров и автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести.

В районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, роSSийские наемники применили минометы 120-го калибра.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

В ответ на обстрелы роSSийско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

Напомним, за минувшие сутки роSSийские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.