РоSSийские оккупанты обстреляли частный сектор Авдеевки из артиллерии

С начала суток наемники РФ 17 раз нарушили режим прекращения огня.

РоSSийские оккупанты обстреляли частный сектор Авдеевки из артиллерии
Фото: Макс Требухов

РоSSийско-оккупационные войска в течение суток 17 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Боевики обстреляли не только позиции украинских военных, но и гражданскую инфраструктуру и частный сектор Авдеевки.

В результате обстрела наемников РФ осколочное ранение получил украинский военный, сообщает пресс-центр ООС.

В направлении Авдеевки оккупанты осуществили 8 обстрелов из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Также оккупанты осуществили обстрел объектов гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров", - сказано в вечерней сводке.

Неподалеку Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Близ Зайцевого роSSийские оккупанты обстреляли наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.

В районе Опытного враг открыл огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Талаковки оккупанты применили минометы 120-го калибра.

Возле Широкиного вооруженные формирования РоSSийской Федерации дважды обстреляли позиции Объединенных сил из минометов 120-го и 82-го калибров и автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести.

В районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, роSSийские наемники применили минометы 120-го калибра.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

В ответ на обстрелы роSSийско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

Напомним, за минувшие сутки роSSийские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное мореАмериканский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море
РоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYTРоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYT
Штаты поддержали Британию "в противостоянии агрессии РоSSии в Украине" после инцидента с эсминцемШтаты поддержали Британию "в противостоянии агрессии РоSSии в Украине" после инцидента с эсминцем
В МИД приветствовали решение ЕС продлить санкции в отношении РоSSииВ МИД приветствовали решение ЕС продлить санкции в отношении РоSSии
184 гражданина Украины, застрявшие в Греции, вылетели в Киев, - Кулеба184 гражданина Украины, застрявшие в Греции, вылетели в Киев, - Кулеба
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты в ОРДЛО распространяют фейки о "жестком карантине" в УкраинеОккупанты в ОРДЛО распространяют фейки о "жестком карантине" в Украине
Оккупанты используют просроченные роSSийские боеприпасы, - Штаб ООСОккупанты используют просроченные роSSийские боеприпасы, - Штаб ООС
Оккупанты вели огонь из минометов у Невельского и КрасногоровкиОккупанты вели огонь из минометов у Невельского и Красногоровки
РоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYTРоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYT
Оккупанты 16 раз нарушили режим прекращения огня.Оккупанты 16 раз нарушили режим прекращения огня.
Оккупанты девять раз открывали огонь на ДонбассеОккупанты девять раз открывали огонь на Донбассе
В Колумбии обстреляли вертолет с президентом страны на бортуВ Колумбии обстреляли вертолет с президентом страны на борту
РоSSийские наемники 14 раз открывали огонь на ДонбассеРоSSийские наемники 14 раз открывали огонь на Донбассе
Оккупанты на Донбассе ранили военногоОккупанты на Донбассе ранили военного
Евросоюз утвердил секторальные санкции против БеларусиЕвросоюз утвердил секторальные санкции против Беларуси
Последние новости
Подгружаем последние новости