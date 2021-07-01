Тупицкий подал иск против КСУ из-за невыплаты 900 тыс. гривен

ОАСК решает вопрос открытия производства по административному делу.

Тупицкий подал иск против КСУ из-за невыплаты 900 тыс. гривен
Фото: Макс Требухов

Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск отстраненного от должности председателя Конституционного суда Александра Тупицкого против КСУ из-за невыплаты вознаграждения судьи на сумму 900 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"Среди требований иска - признать противоправной бездеятельность КСУ относительно непогашения перед истцом задолженности, возникшей из-за невыплаты ему в полном объеме вознаграждения судьи Конституционного Суда Украины в период с 18 апреля по 28 августа 2020 года и обязать КСУ выплатить ее", - говорится в сообщении.

Истец считает, что выплата ему вознаграждения судьи Конституционного Суда Украины в течение этого периода осуществлялась с нарушением положений Конституции Украины, Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" и просит Окружной административный суд города Киева обязать КСУ выплатить ему более 900 тыс. грн.

Сейчас ОАСК решает вопрос открытия производства по административному делу.

В конце декабря 2020 президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца, а в феврале продолжил его еще на месяц. Причиной стало подозрение в совершении Тупицким уголовного преступления - его подозревают в подкупе свидетеля.

В КСУ заявили, что Зеленский вышел за пределы своих полномочий, призвали отменить указ и пригрозили президенту уголовной ответственностью. Тупицкий отказывается признавать себя подозреваемым, но государственная охрана все равно не пускает его на рабочее место.

15 июня Тупицкий заявил об участии в заседании КСУ дистанционно.

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