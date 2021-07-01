Дело о нападении на журналиста Кутепова передали в суд

Патрульного обвиняют в умышленном препятствовании законной деятельности журналиста и повреждении его имущества.

Богдан Кутепов после нападения на него полицейского

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении патрульного полицейского, у которого в апреле прошлого года возник конфликт с журналистом hromadske Богданом Кутеповым на митинге под Кабинетом Министров.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что милиционера обвиняют по факту умышленного препятствования осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности и повреждения его имущества (ч. 3 ст. 171, ч. 1 ст. 347-1 УК Украины).

По данным следствия, журналист ОО "Общественное телевидение»" в апреле 2020 года осуществлял прямую трансляцию с мобильного телефона митинга представителей малого и среднего бизнеса из парка "Городской сад" напротив здания Кабинета Министров Украины.

Полицейский, находясь на дежурстве по охране общественного порядка, не представившись и не разъясняя законности своих требований, приказал журналисту покинуть парк. После этого вытолкал его на тротуар парка.

Несмотря на замечание журналиста о препятствовании осуществлению законной профессиональной деятельности, милиционер выбил из его рук мобильный телефон, которым тот вел видеосъемку, а стабилизатор, на котором он был закреплен, переломил пополам.

Досудебное расследование осуществлялось следователями территориального управления ГБР, расположенного в Киеве .

Полицейскому может грозить наказание в виде штрафа от 1 тыс. до 4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.