Нардепы отменили свободную экономическую зону "Крым"

Верховная Рада проголосовала за отмену свободной экономической зоны "Крым", введенной законом в августе 2014 года. Закон должен был действовать десять лет и предусматривал особый режим миграции физлиц и действия валютного и платежного режимов на временно оккупированной территории.

За документ №5502-Д в целом проголосовали 328 народных депутатов.

В пояснительной записке к законопроекту об отмене СЭЗ указано, что "по обстоятельствам, которые действовали в 2014 году, законом, по сути, введены льготные условия для продолжения ведения хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории. Вместе с тем, законом урегулировано реализацию прав граждан Украина, оставшихся проживать на временно оккупированной территории, в частности, введены дополнительные ограничения (в частности, таможенные), в налоговом законодательстве таких граждан было приравнено к нерезидентам».

Эти ограничения привели к дискриминации граждан Украины, которые остались проживать на временно оккупированной территории, имеют там место прописки. В частности, "статус нерезидентов" привел к ограничениям доступа к банковским услугам на подконтрольной правительству Украины территории.

Также законопроект предлагает урегулировать порядок въезда лиц на временно оккупированную территорию и выезда с нее, закрепить право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории и обеспечить реализацию права на наследование для таких лиц.

Ожидается, что отмена СЭЗ будет способствовать устранению обстоятельств, способствующих продолжению ведения хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории, а также обеспечит устранение дискриминационных положений законодательства.

Напомним, в феврале этого года вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью LB.ua заявлял, что свободную экономическую зону "Крым" стоит отменить из-за отсутствия эффективности.

Президент страны-оккупанта Владимир Путин подписал закон о свободной экономической зоне в Крыму в ноябре 2014 года, то есть через несколько месяцев после создания СЭЗ в Украине.