Рада приняла законопроект о коренных народах, который Путин называл "оружием против русских"

Верховная Рада проголосовала за принятие за основу в и целом законопроекта о коренных народах №5506. Это президентская инициатива, которая предлагает признать крымских татар, караимов и крымчаков коренными народами Украины.

За принятие в целом проголосовали 325 народных депутатов из всех фракций и групп, кроме ОПЗЖ, которых на заседании нет.

Документ докладывал вице-премьер-министр по вопросам развития временно оккупированных территории Алексей Резников. Он назвал этот проект закона историческим. Понятие коренного народа внесено в Конституцию, но до сих пор не было определено в законодательстве.

Законопроект предусматривает, что коренным народом является автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

Под эти признаки, по законопроекту, подпадают крымские татары, караимы и крымчаки. Все три народа проживающих на оккупированной территории Крыма.

В пояснительной записке к документу указано, что коренные народы Украины и их представители имеют право, коллективно и индивидуально, на полное владение всеми правами человека и основными свободами, изложенными в Уставе Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека, Декларации Организации Объединенных наций о правах коренных народов и в международных договорах.

Также проектом акта коренным народам Украины определены гарантии правовой защиты от любых действий, направленных на: лишение признаков этнической принадлежности и целостности как самобытных народов, лишение культурных ценностей; выселения или принудительное перемещение из мест компактного проживания в любой форме; принудительную ассимиляцию или принудительную интеграцию в любой форме; поощрение или разжигание расовой, этнической или религиозной ненависти, направленной против них. Как известно, РоSSия как государство-оккупант ущемляет права коренного населения.