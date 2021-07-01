СБУ задержала организатора "референдума" в Луганской области, которая долгое время скрывалась в РоSSии
Инициировать ее приезд на территорию Украины удалось благодаря спецоперации.
Служба безопасности Украины разыскала и задержала организатора антиконституционного "референдума" по созданию "ЛНР". Женщина долгое время скрывалась от правосудия на территории РФ. Впрочем, благодаря спланированной спецоперации, сотрудникам СБУ удалось инициировать ее приезд на территорию Украины, подозреваемую задержали, сообщает пресс-центр СБУ.
По данным следствия, злоумышленница принимала активное участие в подготовке и проведении в Попасной "референдума" - возглавляла так называемую "избирательную комиссию". Она подбирала кандидатуры представителей "участковых комиссий", координировала их деятельность, организовывала доставку бюллетеней и контролировала ход голосования. После "голосования" злоумышленница обеспечила подсчет голосов и отправки заполненных «бюллетеней» в Луганск.
После освобождения Попасной силами Антитеррористической операции, злоумышленница убежала в РФ и скрывалась там от следствия. Следователи СБУ заочно сообщили ей о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины) и объявили в розыск.
Под процессуальным руководством прокуратуры продолжаются неотложные следственные действия. Проверяется причастность фигурантки к другим преступлениям в ущерб государственной безопасности.
Кроме того, СБУ сообщила о подозрении по ч. 2 ст. 110 УК Украины бывшему депутату горсовета Золотого, который в мае 2014 возглавил "избирательную комиссию" по проведению псевдореферендума в городе.
Сотрудники СБУ провели обыски по месту жительства подозреваемого и обнаружили очередные доказательства совершения преступления "бюллетени", которые использовали для голосования во время антиукраинского "волеизъявления".
Злоумышленник скрывается на временно оккупированной территории Луганской области, он объявлен в общегосударственный розыск.
Сейчас оперативные сотрудники и следователи СБУ установили всех ключевых организаторов антиконституционного мероприятия в Попасной и Золотом Луганской области. Большинство из них уже получили судебные приговоры.
С начала 2020 году на Луганщине Служба безопасности Украины разыскала и привлекла к уголовной ответственности 10 злоумышленников, ранее объявленных в розыск за совершение преступлений против государственной безопасности Украины.