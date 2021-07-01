СБУ задержала организатора "референдума" в Луганской области, которая долгое время скрывалась в РоSSии

Служба безопасности Украины разыскала и задержала организатора антиконституционного "референдума" по созданию "ЛНР". Женщина долгое время скрывалась от правосудия на территории РФ . Впрочем, благодаря спланированной спецоперации, сотрудникам СБУ удалось инициировать ее приезд на территорию Украины, подозреваемую задержали, сообщает пресс-центр СБУ .

По данным следствия, злоумышленница принимала активное участие в подготовке и проведении в Попасной "референдума" - возглавляла так называемую "избирательную комиссию". Она подбирала кандидатуры представителей "участковых комиссий", координировала их деятельность, организовывала доставку бюллетеней и контролировала ход голосования. После "голосования" злоумышленница обеспечила подсчет голосов и отправки заполненных «бюллетеней» в Луганск.

После освобождения Попасной силами Антитеррористической операции, злоумышленница убежала в РФ и скрывалась там от следствия. Следователи СБУ заочно сообщили ей о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины) и объявили в розыск.

Под процессуальным руководством прокуратуры продолжаются неотложные следственные действия. Проверяется причастность фигурантки к другим преступлениям в ущерб государственной безопасности.

Кроме того, СБУ сообщила о подозрении по ч. 2 ст. 110 УК Украины бывшему депутату горсовета Золотого, который в мае 2014 возглавил "избирательную комиссию" по проведению псевдореферендума в городе.

Сотрудники СБУ провели обыски по месту жительства подозреваемого и обнаружили очередные доказательства совершения преступления "бюллетени", которые использовали для голосования во время антиукраинского "волеизъявления".

Злоумышленник скрывается на временно оккупированной территории Луганской области, он объявлен в общегосударственный розыск.

Сейчас оперативные сотрудники и следователи СБУ установили всех ключевых организаторов антиконституционного мероприятия в Попасной и Золотом Луганской области. Большинство из них уже получили судебные приговоры.

С начала 2020 году на Луганщине Служба безопасности Украины разыскала и привлекла к уголовной ответственности 10 злоумышленников, ранее объявленных в розыск за совершение преступлений против государственной безопасности Украины.