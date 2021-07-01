Глава МИД Франции объяснил Кулебе инициативу по восстановлению диалога ЕС с Россией

Министры иностранных дел имели телефонный разговор.

Глава МИД Франции объяснил Кулебе инициативу по восстановлению диалога ЕС с Россией
Фото: МЗС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом.

Как сообщает пресс-служба украинского МИД, в фокусе разговора были экономическое сотрудничество Украины и Франции, перспективы работы Нормандского формата на всех уровнях и консультации о признании Францией украинских свидетельств о вакцинации от COVID-19.

В частности Ле Дриан подробно разъяснил Дмитрию Кулебе мотивы недавней немецко-французской инициативы по восстановлению диалога ЕС с РоSSийской Федерацией, которая не нашла поддержки среди стран-членов ЕС.

"Французский министр подчеркнул, что Париж выступает за требователен диалог по отношению к Москве. Глава украинской дипломатии напомнил, что ЕС приостановил проведение саммитов с Россией в 2014 году в результате агрессии РФ против нашего государства, и без конструктивных шагов с роSSийской стороны говорить о восстановлении такого формата диалога нет никаких оснований ", - сказано в сообщении.

Кроме того, министры приветствовали активное развитие экономического сотрудничества, в частности заключения четырех стратегических межправительственных соглашений на общую сумму более 1,3 млрд. евро.

Стороны положительно отметили недавний визит делегации Ассоциации французских предприятий MEDEF в Украину, участие в котором приняли топ-руководители ряда французских компаний.

Двигателями переговоров с Россией стали президент Франции Эммануэль Макрона и канцлер Германии Ангела Меркель. Макрона сказал, что "этот диалог необходим для стабильности на Европейском континенте".

Это не поддержала Польша и страны Балтии, Украина же назвала возвращение Путина за стол переговоров с лидерами ЕС опасным и безосновательным.

Балтийские страны Европейского Союза отвергли предложение Германии и Франции возобновить официальные встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, при этом одна из стран сравнила это с попыткой отговорить медведя от кражи меда.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности встретиться с Путиным. Французский лидер заявил, что для переговоров с президентом РФ не обязательно организовывать саммит ЕС и РоSSии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное мореАмериканский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море
РоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYTРоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYT
Штаты поддержали Британию "в противостоянии агрессии РоSSии в Украине" после инцидента с эсминцемШтаты поддержали Британию "в противостоянии агрессии РоSSии в Украине" после инцидента с эсминцем
В МИД приветствовали решение ЕС продлить санкции в отношении РоSSииВ МИД приветствовали решение ЕС продлить санкции в отношении РоSSии
184 гражданина Украины, застрявшие в Греции, вылетели в Киев, - Кулеба184 гражданина Украины, застрявшие в Греции, вылетели в Киев, - Кулеба
Блок рекламы


Похожие новости
Парламент Франции поддержал бесплатное ЭКО для одиноких женщин и лесбиянокПарламент Франции поддержал бесплатное ЭКО для одиноких женщин и лесбиянок
В СБУ объяснили, почему Киркорова забрали из "черного списка"В СБУ объяснили, почему Киркорова забрали из "черного списка"
Во Франции продолжается второй тур выборов в региональные парламентыВо Франции продолжается второй тур выборов в региональные парламенты
Апелляция поддержала оправдательный приговор по делу автора книги о "друзьях Путина" во ФранцииАпелляция поддержала оправдательный приговор по делу автора книги о "друзьях Путина" во Франции
Посол Германии объяснила отказ продавать оружие Украине сложным историческим опытомПосол Германии объяснила отказ продавать оружие Украине сложным историческим опытом
Офис президента объяснил заявление Зеленского о "вагнеровцах"Офис президента объяснил заявление Зеленского о "вагнеровцах"
МИД Украины вызывает послов Германии и Франции из-за предложений стран возобновить саммиты РоSSия-ЕСМИД Украины вызывает послов Германии и Франции из-за предложений стран возобновить саммиты РоSSия-ЕС
Во Франции продолжается голосование в первом туре региональных выборовВо Франции продолжается голосование в первом туре региональных выборов
В Иране на выборах президента побеждает глава судебной власти страныВ Иране на выборах президента побеждает глава судебной власти страны
Зеленский на передовой объяснил CBS, почему американцы должны беспокоиться о ситуации в УкраинеЗеленский на передовой объяснил CBS, почему американцы должны беспокоиться о ситуации в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости