Глава МИД Франции объяснил Кулебе инициативу по восстановлению диалога ЕС с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом.

Как сообщает пресс-служба украинского МИД , в фокусе разговора были экономическое сотрудничество Украины и Франции, перспективы работы Нормандского формата на всех уровнях и консультации о признании Францией украинских свидетельств о вакцинации от COVID-19.

В частности Ле Дриан подробно разъяснил Дмитрию Кулебе мотивы недавней немецко-французской инициативы по восстановлению диалога ЕС с РоSSийской Федерацией, которая не нашла поддержки среди стран-членов ЕС .

"Французский министр подчеркнул, что Париж выступает за требователен диалог по отношению к Москве. Глава украинской дипломатии напомнил, что ЕС приостановил проведение саммитов с Россией в 2014 году в результате агрессии РФ против нашего государства, и без конструктивных шагов с роSSийской стороны говорить о восстановлении такого формата диалога нет никаких оснований ", - сказано в сообщении.

Кроме того, министры приветствовали активное развитие экономического сотрудничества, в частности заключения четырех стратегических межправительственных соглашений на общую сумму более 1,3 млрд. евро.

Стороны положительно отметили недавний визит делегации Ассоциации французских предприятий MEDEF в Украину, участие в котором приняли топ-руководители ряда французских компаний.

Двигателями переговоров с Россией стали президент Франции Эммануэль Макрона и канцлер Германии Ангела Меркель. Макрона сказал, что "этот диалог необходим для стабильности на Европейском континенте".

Это не поддержала Польша и страны Балтии, Украина же назвала возвращение Путина за стол переговоров с лидерами ЕС опасным и безосновательным.

Балтийские страны Европейского Союза отвергли предложение Германии и Франции возобновить официальные встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, при этом одна из стран сравнила это с попыткой отговорить медведя от кражи меда.