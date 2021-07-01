Глава МИД Франции объяснил Кулебе инициативу по восстановлению диалога ЕС с Россией
Министры иностранных дел имели телефонный разговор.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом.
Как сообщает пресс-служба украинского МИД, в фокусе разговора были экономическое сотрудничество Украины и Франции, перспективы работы Нормандского формата на всех уровнях и консультации о признании Францией украинских свидетельств о вакцинации от COVID-19.
В частности Ле Дриан подробно разъяснил Дмитрию Кулебе мотивы недавней немецко-французской инициативы по восстановлению диалога ЕС с РоSSийской Федерацией, которая не нашла поддержки среди стран-членов ЕС.
"Французский министр подчеркнул, что Париж выступает за требователен диалог по отношению к Москве. Глава украинской дипломатии напомнил, что ЕС приостановил проведение саммитов с Россией в 2014 году в результате агрессии РФ против нашего государства, и без конструктивных шагов с роSSийской стороны говорить о восстановлении такого формата диалога нет никаких оснований ", - сказано в сообщении.
Кроме того, министры приветствовали активное развитие экономического сотрудничества, в частности заключения четырех стратегических межправительственных соглашений на общую сумму более 1,3 млрд. евро.
Стороны положительно отметили недавний визит делегации Ассоциации французских предприятий MEDEF в Украину, участие в котором приняли топ-руководители ряда французских компаний.
Двигателями переговоров с Россией стали президент Франции Эммануэль Макрона и канцлер Германии Ангела Меркель. Макрона сказал, что "этот диалог необходим для стабильности на Европейском континенте".
Это не поддержала Польша и страны Балтии, Украина же назвала возвращение Путина за стол переговоров с лидерами ЕС опасным и безосновательным.
Балтийские страны Европейского Союза отвергли предложение Германии и Франции возобновить официальные встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, при этом одна из стран сравнила это с попыткой отговорить медведя от кражи меда.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности встретиться с Путиным. Французский лидер заявил, что для переговоров с президентом РФ не обязательно организовывать саммит ЕС и РоSSии.