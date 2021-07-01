Нацбанк дисциплинирует банки в сфере финансового мониторинга. И не только

Национальный банк унифицировал подходы к применению мер воздействия к банкам по результатам надзора в сфере финансового мониторинга. И не только. Соответствующие изменения внесены в Положение о принятии мер воздействия, сообщает пресс- служба Нацбанка.

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Что предусматривает обновленное Положение

Теперь в пределах внедренных изменений:

предоставляется возможность заключения письменного соглашения по результатам надзора в сфере финансового мониторинга как по инициативе банка, так и по требованию Национального банка;

исключается условие, согласно которому заключение такого письменного соглашения по результатам надзора в сфере финансового мониторинга было возможно только в случае, когда расчетная сумма штрафа за выявленные нарушения составляла не менее 2 млн грн;

могут применяться одинаковые подходы к определению размера денежного обязательства, если банк должен уплатить в случае заключения письменного соглашения как по результатам надзора в сфере финансового мониторинга, так и для заключения письменного соглашения по результатам осуществляемого Нацбанком надзора в других сферах;

исключается ограничение по выбору другой адекватной меры воздействия к банку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им взятых на себя обязательств по письменному соглашению по результатам надзора в сфере финансового мониторинга. То есть Национальный банк сможет применить не только штраф, но и другую меру воздействия, предусмотренную законом.

В целом такой подход будет способствовать улучшению надзорных процедур.

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