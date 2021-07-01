С НБУ пошел третий директор департамента за сутки

Руководитель Департамента сопровождения кредитов Национального банка Украины Олег Новаковский сообщил о завершении своей работы в НБУ.

Об этом Новаковский написал в фейсбуке.

"Сегодня я завершаю свою работу в Национальном банке Украины. Самый главный итог - с абсолютной уверенностью могу гарантировать, что ни один рефинанс за эти шесть лет не был выдан (так же как и не был не выдан) «с целью получения неправомерной выгоды для себя и/или других неустановленных лиц» или «потому, что так решило руководство»», - отметил он.

Новаковский поблагодарил прошлой состав правления НБУ "за смелость и принципиальность, атмосферу доверия, открытости, взаимоуважения и многое другое".

В 2020 году Национальный банк исключил из своей структуры Департамент сопровождения кредитов, создав на его основе Департамент кредитного анализа и поддержания ликвидности. Новый департамент получил все функции старого, кроме функций по оценке и мониторингу залогов, которые переданы Департаменту риск-менеджмента.

Напомним, вчера все руководители Департамента лицензирования Национального банка Украины подали заявления на увольнение. Свой шаг они аргументировали тем, что принятие решений централизованно в одних руках, "замена коллегиальности директивным принятием решений, по нашему мнению, недопустимы в работе Национального банка Украины".

Они сообщили, что НБУ "далеко отошел" от стандартов работы, что грозит откатом реформ.

Позже в этот же день об освобождении с Нацбанка заявил директор Департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук.