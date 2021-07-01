Еще четырех экс-беркутовцев будут судить за разгон протестующих на Майдане, - Офис генпрокурора

Обвинительный акт направлен в суд.

Еще четырех экс-беркутовцев будут судить за разгон протестующих на Майдане, - Офис генпрокурора
Фото: Андрей Хартанович/endryx.livejournal.com

В суд направлено обвинительное заключение в отношении четырех бывших сотрудников столичного подразделения милиции особого назначения "Беркут" по делу о разгоне протестующих на Майдане Независимости в ноябре 2013 года.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, бывшим беркутовцам инкриминируется превышение власти и служебных полномочий во исполнение противоправного приказа и по предварительному сговору с руководством и другими работниками милиции, препятствование проведению собраний и митингов, применение физического насилия в отношении участников мирной акции протеста, незаконное их задержание и фальсификация документов - рапортов о якобы совершении ими административных правонарушений (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Государственного бюро расследований.

14 июня двум экс-беркутовцам вынесли первый реальный приговор по делам Майдана. Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоня приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, по данным Генпрокуратуры, в зачистке Майдана в ночь на 30 ноября 2013 года участвовали 390 сотрудников спецподразделения "Беркут". Силу против студентов применяли 20-30 из них.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное мореАмериканский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море
РоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYTРоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYT
Штаты поддержали Британию "в противостоянии агрессии РоSSии в Украине" после инцидента с эсминцемШтаты поддержали Британию "в противостоянии агрессии РоSSии в Украине" после инцидента с эсминцем
В МИД приветствовали решение ЕС продлить санкции в отношении РоSSииВ МИД приветствовали решение ЕС продлить санкции в отношении РоSSии
184 гражданина Украины, застрявшие в Греции, вылетели в Киев, - Кулеба184 гражданина Украины, застрявшие в Греции, вылетели в Киев, - Кулеба
Блок рекламы


Похожие новости
На Прикарпатье открыли первый полицейский фронт-офисНа Прикарпатье открыли первый полицейский фронт-офис
В Киеве будут судить экс-директора "Муниципальной охраны"В Киеве будут судить экс-директора "Муниципальной охраны"
НАПК направило в суд админпротоколы в отношении четырех нардеповНАПК направило в суд админпротоколы в отношении четырех нардепов
Офис президента: крымскотатарский флаг вновь стал символом борьбыОфис президента: крымскотатарский флаг вновь стал символом борьбы
Аваков показал, как будут выглядеть французские патрульные катера для МВДАваков показал, как будут выглядеть французские патрульные катера для МВД
Офис президента объяснил заявление Зеленского о "вагнеровцах"Офис президента объяснил заявление Зеленского о "вагнеровцах"
В офисе президента рассказали, кто станет пресс-секретарем ЗеленскогоВ офисе президента рассказали, кто станет пресс-секретарем Зеленского
Экс-гендиректора "Компании «Вода Донбасса»" будут судить за финансирование терроризмаЭкс-гендиректора "Компании «Вода Донбасса»" будут судить за финансирование терроризма
СБУ пришла с обысками к родственникам, соратникам и в офисы МедведчукаСБУ пришла с обысками к родственникам, соратникам и в офисы Медведчука
Заместитель главы НБУ Сологуб переходит работать в офис МВФЗаместитель главы НБУ Сологуб переходит работать в офис МВФ
Последние новости
Подгружаем последние новости