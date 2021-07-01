Еще четырех экс-беркутовцев будут судить за разгон протестующих на Майдане, - Офис генпрокурора

В суд направлено обвинительное заключение в отношении четырех бывших сотрудников столичного подразделения милиции особого назначения "Беркут" по делу о разгоне протестующих на Майдане Независимости в ноябре 2013 года.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, бывшим беркутовцам инкриминируется превышение власти и служебных полномочий во исполнение противоправного приказа и по предварительному сговору с руководством и другими работниками милиции, препятствование проведению собраний и митингов, применение физического насилия в отношении участников мирной акции протеста, незаконное их задержание и фальсификация документов - рапортов о якобы совершении ими административных правонарушений (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Государственного бюро расследований.

14 июня двум экс-беркутовцам вынесли первый реальный приговор по делам Майдана. Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоня приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, по данным Генпрокуратуры, в зачистке Майдана в ночь на 30 ноября 2013 года участвовали 390 сотрудников спецподразделения "Беркут". Силу против студентов применяли 20-30 из них.