Кабмин объявил конкурс на должность главы Гостаможслужбы

Победитель будет назначен на пять лет.

Кабмин объявил конкурс на должность главы Гостаможслужбы

Кабинет министров объявил конкурс на занятие должности главы Государственной таможенной службы.

Об этом сообщается в распоряжении №699 от 30 июня.

Победитель конкурса будет назначен на пять лет (если выиграет человек пенсионного возраста, ему предложат контракт на один год с правом повторного назначения без конкурса).

Председателю ДМС обещают должностной оклад в размере 29,4 тыс. гривен с надбавкой за ранг. Также он сможет претендовать на другие надбавки, доплаты и премии, предусмотренные законом о государственной службе, и дополнительные стимулирующие выплаты.

Квалификационные требования к претендентам: высшее образование; стаж не менее 7 лет, в том числе не менее 3 лет на должностях государственной службы категории "А" или "Б", на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или на руководящих должностях в сфере таможенного дела; знание английского или французского языка.

Напомним, что с ноября 2020 Государственную таможенную службу возглавляет бывший генеральный директор аэропорта "Борисполь" и депутат Верховной Рады трех созывов Павел Рябикин. С ним заключили контракт о прохождении государственной службы на период действия карантина, но с тех пор парламент возобновил проведение конкурсов на государственную службу.

На момент назначения Рябикин стал пятым руководителем ГТС за полтора года.

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