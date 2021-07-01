Кабмин объявил конкурс на должность главы Гостаможслужбы

Победитель будет назначен на пять лет.

Кабинет министров объявил конкурс на занятие должности главы Государственной таможенной службы.

Об этом сообщается в распоряжении №699 от 30 июня.

Победитель конкурса будет назначен на пять лет (если выиграет человек пенсионного возраста, ему предложат контракт на один год с правом повторного назначения без конкурса).

Председателю ДМС обещают должностной оклад в размере 29,4 тыс. гривен с надбавкой за ранг. Также он сможет претендовать на другие надбавки, доплаты и премии, предусмотренные законом о государственной службе, и дополнительные стимулирующие выплаты.

Квалификационные требования к претендентам: высшее образование; стаж не менее 7 лет, в том числе не менее 3 лет на должностях государственной службы категории "А" или "Б", на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или на руководящих должностях в сфере таможенного дела; знание английского или французского языка.

Напомним, что с ноября 2020 Государственную таможенную службу возглавляет бывший генеральный директор аэропорта "Борисполь" и депутат Верховной Рады трех созывов Павел Рябикин. С ним заключили контракт о прохождении государственной службы на период действия карантина, но с тех пор парламент возобновил проведение конкурсов на государственную службу.

На момент назначения Рябикин стал пятым руководителем ГТС за полтора года.