В Верховной Раде женщина напала на нардепа Потураева

У народного депутата "Слуги народа" Никиты Потураева во время пресс-брифинга произошла стычка с женщиной, которая пришла на мероприятие в качестве журналиста.

Как написала журналистка Татьяна Николаенко в Facebook, во время инцидента канал парламента выключил трансляцию.

"Только что дама подралась на пресс-поинте с Никитой Потураевым, трансляцию выключили", - написала она.

Видео распространили в соцсетях. На нем видно, как во время выступления Потураева женщина записывает его на телефон. Она стоит напротив него и начинает обращаться к нардепу со словами: "слушайте меня". После этого она замахивается и пытается нанести ему удар, нардеп ловит и отводит ее руку. После этого она ударила его сумочкой по голове, из зала ее вывела охрана.

"Я думаю, вы все стали свидетелями, что это очень удачное проявление журналистской деятельности", - заявил после инцидента Потураев.

По данным журналистов, женщина - Ирма Крат, журналистка, в июле 2014 года была захвачена в плен боевиками на Донбассе. Она также фигурировала в деле о поджоге посольства РоSSии в Украине.