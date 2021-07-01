Украинский военный получил ранение в результате обстрела оккупантов вблизи Широкино

В результате обстрела со стороны роSSийских наемников вблизи Широкино на Донбассе осколочное ранение получил военнослужащий Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

"Сегодня, 1 июля, вооруженные формирования РоSSийской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из автоматических станковых гранатометов недалеко от населенного пункта Широкино. В результате обстрела один военнослужащий получил проникающее осколочное ранение", - говорится в сообщении.

После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации было сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Как сообщалось, роSSийские наемники тяжело ранили украинского бойца 28 июня.