Сотрудницу посольства США обокрали в Киеве

В минувшую субботу, 26 июня, в Киеве обокрали сотрудницу посольства Соединенных Штатов Америки.

По подозрению в краже задержали 19-летнюю уроженку Закарпатской области, сообщается на сайте Киевской городской прокуратуры.

"26.06.2021 г. потерпевшая, которая является должностным лицом посольства США в Украине, обнаружила кражу личных вещей из своей сумки. 29.06.2021 воровку удалось задержать. Ею оказалась 19-летняя уроженка Закарпатской области. При ней находилась часть похищенных накануне личных вещей потерпевшей, в частности, дипломатическая карта помощника атташе США , водительское удостоверение и банковские карточки", - говорится в сообщении.

Девушке сообщили о подозрении по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины - кража. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до трех лет.