Сотрудницу посольства США обокрали в Киеве
Предполагаемая воровка - 19-летняя девушка из Закарпатья.
В минувшую субботу, 26 июня, в Киеве обокрали сотрудницу посольства Соединенных Штатов Америки.
По подозрению в краже задержали 19-летнюю уроженку Закарпатской области, сообщается на сайте Киевской городской прокуратуры.
"26.06.2021 г. потерпевшая, которая является должностным лицом посольства США в Украине, обнаружила кражу личных вещей из своей сумки. 29.06.2021 воровку удалось задержать. Ею оказалась 19-летняя уроженка Закарпатской области. При ней находилась часть похищенных накануне личных вещей потерпевшей, в частности, дипломатическая карта помощника атташе США, водительское удостоверение и банковские карточки", - говорится в сообщении.
Девушке сообщили о подозрении по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины - кража. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до трех лет.
Напомним, что год назад сотрудница посольства США погибла в результате несчастного случая на железной дороге. Она переходила пути в наушниках и не услышала приближающийся поезд .