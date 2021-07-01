Рада переименовала поселок в Донецкой области в Нью-Йорк

Украинский Нью-Йорк находится у линии фронта.

Рада переименовала поселок в Донецкой области в Нью-Йорк
Фото: ukrinform.com

Верховная Рада на пленарном заседании 1 июля поддержала проект постановления о переименовании поселка Новгородское в Донецкой области на Нью-Йорк.

За это решение проголосовал 301 народный депутат.

Переименование двенадцатитысячного поселка, который входит в состав общины Торецка, инициировали его жители.

Нью-Йорк - его историческое название.

Украинский институт национальной памяти поддержал возвращение названия Нью-Йорк с учетом положений статьи 5 закона "О географических названиях", которое позволяет переименование населенных пунктов в случае "необходимости возвращения отдельным географическим объектам их исторических названий". Также Институт указывал на то, что переименование Нью-Йорке президиумом Верховной Рады Украины 19 октября 1951 в Новгородское было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии.

Переименование Новгородского в Нью-Йорк уже согласовали Новгородский поселковый совет и военно-гражданские администрации Торецка и Донецкой области.

Поселок находится недалеко от линии фронта, здесь расположена станция электричек "Фенольная".

Напомним, что в 2019 году Верховная Рада вернула историческое название Переяславу, который при Советском Союзе переименовали в Переяслав-Хмельницкий.

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