"ЕС", "Голос" и "Батькивщина" разработали собственный законопроект для борьбы с олигархами

Три оппозиционные фракции - «Европейская Солидарность», «Голос» и «Батькивщина» разработали совместный законопроект для борьбы с олигархией. Об этом представители полититчних сил сообщили во время брифинга в парламенте.

По словам автора законопроекта, народного депутата из фракции «Европейская Солидарность» Николая Княжицкого, законопроект от власти о так называемой деолигархизацию на самом деле предоставляет президенту Зеленскому чрезвычайные полномочия единолично назначать «олигархами» всех, кто ему мешает. При этом в Украине созданы антикоррупционные органы, которые и должны ограничивать олигархическое влияние.

«Суть законопроекта Зеленского максимально проста - СНБО определяет, кто является олигархом, кто не является. Не имея полномочий проводить расследование, принадлежа к одной политической силе. Кто же является олигархом с точки зрения авторов этого законопроекта, которые подготовили его для Владимира Зеленского? Это не владельцы теле- и радиоканалов, не те богатые люди, фамилии которых мы все знаем. Это владельцы блогов, владельцы сайтов и те, кого захочет назначить олигархом СНБО одной политической силы», - подчеркнул Княжицкий.

По его словам, последствиями для олигархов, которые прописаны в президентском законопроекте, будет невозможность участвовать в приватизации.

«Кассу открыли: хочешь что-то приватизировать, хочешь чтобы тебя не назначили олигархом - иди договаривайся; не хочешь - не приватизируешь», - предостерег Николай Княжицкий.

«Мы подали альтернативный законопроект. И я благодарен коллегам из «Батькивщины», «Голоса», которые его подписали. В нашем законопроекте совершенно четко сформулировано требование к Антимонопольному комитету следить за соблюдением законодательства. Те, кто его не соблюдают, по предложению Антимонопольного комитета попадают под специальную процедуру, которую проводит и контролирует НАПК. Мы для того и создали антикоррупционные органы, чтобы предоставить им полномочия бороться и с коррупцией, и с олигархатом», - отметил Княжицкий.

Народный депутат от «Батькивщины» Михаил Цимбалюк считает, что не может совещательно-консультативный орган, Совет национальной безопасности и обороны, определять и вести реестр олигархов.

«Мы за то, чтобы было эффективное антимонопольное законодательство, эффективная работа правоохранительных органов, и наконец состоялась судебная реформа, потому что именно суд может определять эти категории граждан. Мы за то, чтобы НАПК вела реестр, и мы ожидаем цивилизованной, профессиональной дискуссии в сессионном зале, чтобы законопроект был сбалансирован и стал тем законом, который встал бы на страже тех процессов, которые сегодня происходят. Ведь на самом деле олигархи сегодня являются и монополистами, и теми, кто влияет на политику государства. Такой законопроект должен учесть европейский и американский опыт, которые имеют эффективное законодательство, которое стоит на страже государства и народа», - убежден Цимбалюк.

Фракция «Голос» считает, что с олигархами должны бороться правоохранительные органы, поэтому она подписала законопроект «Европейской Солидарности» с изменениями в антимонопольное и налоговое законодательство.

«Мы предлагаем сделать такой закон, который действительно избавит Украину и от олигархата, и от коррупции и влияния этих людей на политику, политические процессы, от незаконного влияния на средства массовой информации, от незаконного обогащения. Мы предлагаем наказывать тех людей, которые нарушают украинское законодательство. Надеемся и на поддержку общества, и на поддержку зала», - резюмировал Княжицкий.