НАПК направило предписание председателю наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" о прекращении контракта с Витренко

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направило предписание председателю наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд. Агентство требует разорвать контракт с главой правления НАК Юрием Витренко, поскольку считает его подписания незаконным.

В пресс-службе НАПК отметили, что договор о работе не является законным из-за нарушения закона "О предотвращении коррупции".

"Предписание было составлено после ознакомления НАПК с объяснениями, предоставленными Кабинетом Министров Украины в Окружной административный суд города Киева . В объяснениях КМУ указал, что для прекращения контракта необходимо решение наблюдательного совета общества", - говорится в сообщении.

Напомним, что 28 апреля Кабмин провел заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины", где уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК и назначил на эту должность Витренко сроком на год.

НАПК считает, что назначение Витренко противоречит законодательству Украины. Закон "О предотвращении коррупции" предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работало на должности до увольнения. Витренко же, будучи руководителем Минэнерго, по мнению НАПК, системно участвовал в подготовке решений по деятельности НАК "Нафтогаз Украины" до назначения на должность председателя правления компании.

Витренко не согласился с предписанием НАПК и собирается обжаловать его в суде. Также предписание в суде обжаловал глава правительства.

По данным источников LB.ua, в Офисе президента выступают категорически против увольнения Юрия Витренко с должности главы НАК "Нафтогаз Украины".

18 июня Окружной административный суд Киева остановил предписание Нацагентства по предупреждению коррупции о необходимости расторжения контракта с главой НАК "Нафтогаз" Юрием Витренко.

Наблюдательный совет "Нафтогаза" на заседаниях 24-25 июня не смог определиться с отстранением Витренко и перенес этот вопрос на одно из следующих заседаний.