Парламент усилил ответственность за домашнее насилие

Теперь судебные дела по таким обвинениям смогут рассматривать без участия подозреваемых.

Парламент усилил ответственность за домашнее насилие
Фото: bash.news

Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за изменения в Кодекс об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола.

Законопроект №3908-1 усиливает ответственность за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола, сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

Законом внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КоАП), которым:

  • дополнена санкция ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) взысканием в виде общественно-полезных работ

Ранее такое физическое, психологическое или экономическое насилие, не повлекшее телесных повреждений, а также угрозы, оскорбления, преследование, лишение пищи, имущества и денег наказывались штрафом от 170 до 340 гривен или общественными работами на срок от 30 до 40 часов, или административным арестом до семи суток.

  • установлено, что военнослужащие, военнообязанные и резервисты во время прохождения сборов, а также лица рядового и начальственного составов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, службы гражданской защиты и Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, полицейские несут административную ответственность за совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания на общих основаниях;
  • изменен срок наложения административного взыскания за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 173-2 КУоАП;
  • исключена необходимость участия лица, совершившего нарушение ст. 173-2 КУоАП, при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Напомним, что в апреле 2021 года Голосеевская окружная прокуратура Киева добилась реального наказания для 41-летнего мужчины, который систематически совершал физическое и психологическое насилие над женой.

В сентябре прошлого года президент Владимир Зеленский подписал Указ "О неотложных мерах по предупреждению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола, защите прав лиц, пострадавших от такого насилия". Президент назвал домашнее насилие "второй проблемой после ковида".

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