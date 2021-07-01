МИД надеется, что ЕС через две недели восстановит свободный въезд для украинцев

Раз в две недели в ЕС просматривают перечень третьих стран для свободного въезда.

МИД надеется, что ЕС через две недели восстановит свободный въезд для украинцев

Украина надеется, что Европейский Союз через две недели внесет ее в список стран, из которых разрешен свободный въезд.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает "Интерфакс-Украина".

"В рекомендации Европейской Комиссии нет политики. Раз в две недели государства-члены ЕС пересматривают перечень третьих стран для свободного въезда на территорию ЕС. Рекомендация формируется, в частности, на основе четырех факторов: коэффициента сообщений о новых случаях COVID-19 на 100 тыс. населения за предыдущие 14 дней, количества тестов за семь дней, уровня положительных тестов и природы вируса, в частности, наличия опасных штаммов", - рассказал Николенко.

Он отметил, что в период, когда Еврокомиссия осуществляла предыдущую оценку, показатели в Украине еще превышали норму.

"Здесь следует учитывать, что оценка показателей осуществлялась не за последние дни, а за предыдущие несколько недель, когда они были выше. Поскольку сейчас мы все больше приближаемся к установленной Еврокомиссией норме, по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Представительство Украины при ЕС взаимодействует с европейской стороной для включения Украины в данный перечень во время его следующего пересмотра", - сообщил пресс-секретарь.

В то же время он обратил внимание на то, что рекомендация Еврокомиссии по открытию границ не является юридически обязательной.

"Страны-члены ЕС индивидуально одобряют окончательные решения об ослаблении или усилении ограничений на путешествия. Соответственно, МИД Украины работает с европейскими странами на двустороннем уровне для упрощения условий поездок украинцев, в частности, над признанием свидетельств о вакцинации и цифровых COVID-сертификатов", - пояснил Николенко.

Напомним, ЕС с 1 июля разрешил въезд из 12 стран, в том числе из Молдовы.

В мае сообщалось, что Украина и ЕС предварительно согласовали взаимное признание "паспортов вакцинации". 14 июня в Офисе президента отметили, что Украина вошла в "зеленую" карантинную зону по критериям ЕС.

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