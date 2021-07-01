Лукашенко поддержал упрек Путина в уменьшении суверенитета Украины

Нелегитимный президент Беларуси раскритиковал украинскую власть.

Лукашенко поддержал упрек Путина в уменьшении суверенитета Украины
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко поддержал слова президента РоSSии Владимира Путина о "внешнем управлении" в Украине.

Во время пленарного заседания Форума регионов РоSSии и Беларуси, которое организовали 1 июля в формате видеоконференции, Лукашенко заявил о "таянии" суверенитета Украины.

"Уважаемый Владимир Владимирович, еще раз спасибо Вам и всем россиянам за поддержку в борьбе за сохранение суверенитета и независимости Беларуси. Это очень важно и ценно, потому что мы видим, как тает государственный суверенитет наших южных соседей", - сказал Лукашенко.

Он похвалил Путина за вчерашнее выступление во время прямой линии, в котором роSSийский президент сказал, что считает недружественным к РФ руководство Украины, а не украинский народ.

"Вы здорово сказали об этом. Украинский народ ни в чем не виноват. Это братский народ, мы всегда были вместе с этим народом и будем вместе. Но что делать, когда руководство нашей братской Украины пошло другим путем", - сказал Лукашенко, которого Украина отказывается признавать президентом Беларуси.

Напомним, Путин посвятил Украине значительную часть своей прямой линии 30 июня.

Во время своего выступления он в очередной раз назвал украинцев и россиян единым народом, пообещав написать об этом статью; заявил, что не видит целесообразности во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, но не отказывается от нее; обвинил Украину в подавлении пророSSийской оппозиции; сравнил законопроект о коренных народах с оружием массового поражения против русских; заявил о военном освоении украинской территории странами НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого назвал слова Путина о "внешнем управлении" пропагандистской мантрой для внутреннего потребителя в РоSSии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь сказал, что Путин мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное мореАмериканский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море
РоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYTРоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYT
Штаты поддержали Британию "в противостоянии агрессии РоSSии в Украине" после инцидента с эсминцемШтаты поддержали Британию "в противостоянии агрессии РоSSии в Украине" после инцидента с эсминцем
В МИД приветствовали решение ЕС продлить санкции в отношении РоSSииВ МИД приветствовали решение ЕС продлить санкции в отношении РоSSии
184 гражданина Украины, застрявшие в Греции, вылетели в Киев, - Кулеба184 гражданина Украины, застрявшие в Греции, вылетели в Киев, - Кулеба
Блок рекламы


Похожие новости
Тимошенко: закон о продаже земли нарушает минимум 22 статьи Конституции УкраиныТимошенко: закон о продаже земли нарушает минимум 22 статьи Конституции Украины
Зеленский ответил Путину на упреки о "внешнем управлении" УкраинойЗеленский ответил Путину на упреки о "внешнем управлении" Украиной
Кулеба отверг заявления Путина о "едином народе" и "внешнем управлении"Кулеба отверг заявления Путина о "едином народе" и "внешнем управлении"
Парламент Франции поддержал бесплатное ЭКО для одиноких женщин и лесбиянокПарламент Франции поддержал бесплатное ЭКО для одиноких женщин и лесбиянок
59% граждан Украины считают русский язык иностранным, - опрос59% граждан Украины считают русский язык иностранным, - опрос
Главный санитарный врач Украины отдал предпочтение вакцине Sinovac над PfizerГлавный санитарный врач Украины отдал предпочтение вакцине Sinovac над Pfizer
Главный санврач поддержал обязательную вакцинацию в УкраинеГлавный санврач поддержал обязательную вакцинацию в Украине
Маркетинг-директор стартапа Fozzy Group Баранский поддержал выступление Басты и высмеял "европейские ценности" УкраиныМаркетинг-директор стартапа Fozzy Group Баранский поддержал выступление Басты и высмеял "европейские ценности" Украины
Зеленский внес как внеочередной законопроект о Большом Государственном Гербе УкраиныЗеленский внес как внеочередной законопроект о Большом Государственном Гербе Украины
Киркорова исключили из списка лиц, которые угрожают нацбезопасности УкраиныКиркорова исключили из списка лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости