Лукашенко поддержал упрек Путина в уменьшении суверенитета Украины

Александр Лукашенко поддержал слова президента РоSSии Владимира Путина о "внешнем управлении" в Украине.

Во время пленарного заседания Форума регионов РоSSии и Беларуси, которое организовали 1 июля в формате видеоконференции, Лукашенко заявил о "таянии" суверенитета Украины.

"Уважаемый Владимир Владимирович, еще раз спасибо Вам и всем россиянам за поддержку в борьбе за сохранение суверенитета и независимости Беларуси. Это очень важно и ценно, потому что мы видим, как тает государственный суверенитет наших южных соседей", - сказал Лукашенко.

Он похвалил Путина за вчерашнее выступление во время прямой линии, в котором роSSийский президент сказал, что считает недружественным к РФ руководство Украины, а не украинский народ.

"Вы здорово сказали об этом. Украинский народ ни в чем не виноват. Это братский народ, мы всегда были вместе с этим народом и будем вместе. Но что делать, когда руководство нашей братской Украины пошло другим путем", - сказал Лукашенко, которого Украина отказывается признавать президентом Беларуси.

Напомним, Путин посвятил Украине значительную часть своей прямой линии 30 июня.

Во время своего выступления он в очередной раз назвал украинцев и россиян единым народом, пообещав написать об этом статью; заявил, что не видит целесообразности во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, но не отказывается от нее; обвинил Украину в подавлении пророSSийской оппозиции; сравнил законопроект о коренных народах с оружием массового поражения против русских; заявил о военном освоении украинской территории странами НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого назвал слова Путина о "внешнем управлении" пропагандистской мантрой для внутреннего потребителя в РоSSии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь сказал, что Путин мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве.