Тимошенко: закон о продаже земли нарушает минимум 22 статьи Конституции Украины

Лидер «Батькивщины» уверена в проведении референдума по земле.

Тимошенко: закон о продаже земли нарушает минимум 22 статьи Конституции Украины
Фото: Lb.ua

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что противникам продажи земли удастся провести «земельный» референдум и добиться решения Конституционного суда. Об этом она заявила во время выступления с трибуны парламента.

«С сегодняшнего дня, с 1 июля, начинает действовать антиконституционный закон о распродаже сельскохозяйственной земли. Этот закон нарушает минимум 22 статьи Конституции Украины. Этот закон предусматривает прямо с 1 июля право банкам с иностранными инвестициями, то есть иностранцам, владеть сельскохозяйственной землей. Прекращается право постоянного пользования землей для наших аграриев, то есть украинское фермерство вычеркивается из жизни. Начинает действовать аукцион, где деньги, а не национальные интересы и не развитие фермерства, будут решать, кому будет принадлежать земля, и кому она будет приносить прибыль», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Она напомнила, что принятыми изменениями в Земельный кодекс владельцам земли разрешается снимать верхний слой черноземов. В то же время государство Украина лишается любых контрольных функций за использованием земли.

«Весь пакет законов позволяет развиваться большим спекулянтам и монополиям. По сути «слуги народа» превратили нашу землю в заработок для иностранных и собственных олигархических корпораций», - возмутилась лидер «Батькивщины».

Однако, по ее словам, команда «Батькивщины» и украинцы, которые против распродажи черноземов, будут конституционными методами защищать украинскую землю.

«Президент Украины и его окружение запретили людям проводить на эту тему референдум через свое представительство в ЦИК и полностью разрушили Конституционный суд для того, чтобы не позволить принять решение об антиконституционности закона о земле. Наша команда и 70% украинцев не сдаются. Мы все равно проведем референдум и добьемся решения КСУ. Мы не позволим распродать землю» - заверила Юлия Тимошенко.

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