Венедиктова передумала и подчинила "департамент войны" себе

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова решила подчинить Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, себе.

Об этом сообщается в приказе №214 от 30 июня.

За день до этого она передала департамент, ранее находившийся в подчинении Гюндуза Мамедова, другому заместителю - Максиму Якубовскому.

Якубовский в прошлом имел отношение к "Украинскому выбору" Виктора Медведчука, кума президента РоSSии Владимира Путина, поэтому решение Венедиктовой передать "департамент войны" именно ему многие восприняли с негодованием.

В связи с этим на следующий день Венедиктова снова перераспределила обязанности между руководством Офиса генерального прокурора, взяв "департамент войны" под личное подчинение.

Напомним, Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, также известный как "департамент войны", был создан предыдущим генеральным прокурором Русланом Рябошапкой в октябре 2019 года. Тогда же заместителем генерального прокурора стал Гюндуз Мамедов.

Деятельность департамента сосредоточивается на надзоре за расследованиями преступлений, совершенных на временно оккупированной территории Крыма, Севастополя, Донбасса и в условиях вооруженного конфликта.

В департаменте сообщили, что с его созданием впервые за время войны с Россией была систематизирована работа по выявлению и координации расследований преступлений против основ национальной безопасности на временно оккупированных территориях. Департамент занимался расследованием незаконного перемещения лиц, политических и религиозных преследований, милитаризации детей, пыток.

Работа департамента заключалась и в сотрудничестве с Офисом прокурора Международного уголовного суда, в частности, в передаче доказательств преступлений РоSSии в Крыму и на Донбассе. Кроме того, эта структура координирует расследование таких резонансных дел, как захват Крыма, сбитие MH17, Иловайская и Дебальцевская трагедии, захват моряков в Керченском проливе, сбитие украинского пассажирского самолета в Иране.