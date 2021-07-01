Телеведущая Каролина Ашион обвинила министра культуры в расизме

Темнокожая телеведущая Каролина Ашион обвинила министра культуры и информации Александра Ткаченко в расизме.

В своем фейсбуке она рассказала, что несколько лет назад Ткаченко якобы отказался взять ее на работу ведущей утреннего шоу на "1+1" из-за цвета кожи.

"Дело было лет шесть назад. Перед тем, как появиться в эфире канала «Прямой», я работала на 2+2. Однажды, узнав о кастинге ведущих для утреннего шоу, я спросила у тогда еще генпродюсера "1+1 медиа" Александра Ткаченко: не могла бы я принять в нем участие. Ответ был удивительным: «Вы в зеркало себя видели? Аудитория нашего канала не то, чтобы ... я не готов рисковать рейтингами ...»" - рассказала Ашион.

По ее словам, несколько дней назад она случайно встретила Ткаченко, который теперь занимает должность министра, на фестивале Leopolis Jazz во Львове и напомнила о том случае.

Она утверждает, что министр ответил ей: "Да, а что вы хотели от меня услышать? Вас устроит ответ, что сейчас я бы такого не сказал? Да, а может, мне еще и прощения у Вас попросить?"

Александр Ткаченко ответил ведущей в комментарии к ее сообщению.

"Вы вспоминаете период, когда хотели перейти из "2+2" на "Плюсы". Внесу небольшую ясность. Это не была моя прямая работа проводить кастинги ведущих на работу. Мы были коллегами годами. Обидно, что из-за вашего неполучения должности на другом канале того же холдинга у вас сложилось такое обидное впечатление. В моих командах менеджеров мужского и женского пола в любой компании или организации - всегда был и есть баланс. Я - за разнообразие, инклюзивность и видение в разности ценности, которую следует приумножать", - отметил министр.

Напомним, что Александр Ткаченко с 2008 до 2019 года занимал должность генерального директора группы "1+1 media", в которую входят такие телеканалы, как "1+1", "2+2", "ТЕТ", "Плюсплюс", "Бигуди", "УНИАН-ТВ".

Затем стал депутатом Верховной Рады IX созыва. Был избран по списку партии "Слуга народа", где он был девятым номером. Возглавлял комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики в Верховной Раде IX созыва.

С июня 2020 года возглавляет Министерство культуры Украины.