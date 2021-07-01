Венгрия прекращает пропуск в двух пунктах на границе с Украиной до конца месяца

С украинской стороны все пункты пропуска на границе с Венгрией работают.

Венгрия почти на месяц прекращает пропуск в двух пунктах на границе с Украиной.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

"Главное управление полиции Венгрии сообщило Госпогранслужбе Украины о временном ограничении пропуска лиц через границу", - говорится в сообщении.

В частности, со 2 по 30 июля венгерская сторона перестанет пропускать на свою территорию лиц и транспортные средства через пункты пропуска "Барабаш" (с украинской стороны - "Косино") и "Лонья" (с украинской стороны - "Дзвинкове").

В Госпогранслужбе просят украинцев учесть указанную информацию при планировании зарубежных поездок.

"Также отмечаем, что с украинской стороны все пункты пропуска на границе с Венгрией работают", - добавили в ГПСУ.

Как сообщалось, пункт пропуска "Дзвинкове" на границе с Венгрией открылся 23 июня. Он был закрыт с сентября 2020 года.