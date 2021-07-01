Кулеба: Украина войдет в НАТО раньше, чем в ЕС

"Но давать какие-то ориентиры или строить график нашего вступления в НАТО не готовы".

Кулеба: Украина войдет в НАТО раньше, чем в ЕС
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Украина войдет в НАТО раньше, чем в Европейский Союз.

Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

"По логике исторического процесса я могу достаточно уверенно предположить, что членом НАТО Украина станет раньше, чем членом ЕС", - заявил Кулеба.

В то же время делать прогнозы, когда это может произойти, министр не стал. По его словам, в НАТО пока нет консенсуса относительно графика присоединения Украины.

"Политический консенсус о том, что Украина в конце концов будет в НАТО - существует. И он был подтвержден на последнем саммите. Но давать какие-то ориентиры или строить график нашего вступления в НАТО не готовы. Это печально, но это - реальность, с которой нам нужно работать ... Именно в этом вопросе мы там же, где были и в 2008 году", - сказал Кулеба.

По его словам, Украина с 2008 года достаточно изменилась, чтобы получить от НАТО новый этап в евроатлантической интеграции, но отдельные страны продолжают требовать каких-то реформ. По мнению министра, это просто отговорки.

"Есть страны, которые превратили реформы в оправдание. Они из собственных соображений не готовы идти на новые уровни отношений с Украиной и оправдываются:" Сорри, этого не будет, потому что недостаточно реформ"... И когда я слышу от них этот крик: ой, сделайте еще немного реформ, - то этого я уже не воспринимаю", - сказал Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба выразил надежду на то, что НАТО предоставит Украине План действий по членству в 2022 году.

Вместе с тем президент РоSSии Владимир Путин выступил против расширения НАТО путем присоединения Украины. Возможное вступление Украины в НАТО он расценивает как "красную линию" для РоSSии.

Украина хотела получить ПДЧ еще в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте, но это решение заблокировали Германия и Франция. С 2017 года Украина снова начала говорить о получении Плана действий по членству в НАТО, а весной 2018 действующий тогда президент Петр Порошенко назвал этот план следующей целью страны.

7 февраля 2019 года Верховная Рада внесла изменения в Конституцию Украины, которые закрепляют курс страны на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО.

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