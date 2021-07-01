Арахамия: «слуг народа», которые не поддержат закон об олигархах, могут исключить из фракции

"Каждый кейс будет отдельно разобран очень тщательно".

Арахамия: «слуг народа», которые не поддержат закон об олигархах, могут исключить из фракции
Фото: Слуга народу

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что депутатов, которые не поддержат закон об олигархах, могут выгнать из монобольшинства.

Об этом он сказал журналистам перед началом пленарного заседания Верховной Рады в четверг, 1 июля.

"Такой сценарий возможен. Каждый кейс будет отдельно разобран очень тщательно. Я не угрожаю никому, это же мои коллеги. Думаю, каждый человек сегодня должен помнить, каким образом он заходил в это здание, благодаря кому, и что они обещали людям", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, возможно ли исключение депутатов из фракции за голосование вопреки позиции "Слуги народа".

Он считает, что голосование против этого закона будет означать, что за депутатом может стоять какой-то олигарх.

"Если народный депутат не поддерживает обещание, что он за деолигархизацию, мы тогда будем изучать, где олигархи за ним могут быть, и будем работать с олигархами", - сказал Арахамия.

В то же время он выразил уверенность, что закон будет принят.

"Я уверен, что поддержим. У меня ощущение, что будет более 240 голосов. Думаю, многие передумают не голосовать, потому что голосование в четверг, а завтра пятница", - сказал Арахамия, очевидно намекая на заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, что для принятия закона об олигархах Верховная Рада в четверг соберется на внеочередное заседание.

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