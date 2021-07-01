Зеленский ответил Путину на упреки о "внешнем управлении" Украиной

Президент Владимир Зеленский прокомментировал слова президента РоSSии Владимира Путина, который в своей "Прямой линии" много говорил об Украине и о якобы ее "внешнем управлении".

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"На мой взгляд, факты всегда красноречивее, чем любые заявления. Именно факты и надо оценивать. Понятно, что тезисы о каком-либо "внешнем управлении"- чисто пропагандистская мантра для внутреннего потребителя в самой РоSSии. Потому что в реальном мире все вопросы по Украине решаются исключительно в Украине и украинским государством, а точно не в какой-либо соседней стране и точно не "теневыми посредниками", которые сейчас находятся под домашним арестом или в розыске", - сказал Зеленский.

Он отметил, что недавний саммит США-РоSSия показал, что вопросы Украины не решаются даже в формате прямого диалога американского и роSSийского президентов.

"Сегодня все работает иначе. Консультации с Украиной до саммита и публичное озвучивание согласованной с нами позиции - это однозначно свидетельствует о том, что субъектность нашего государства значительно усилилась. Почему это произошло? Потому что субъектность государства всегда растет тогда, когда ты готов публично, регулярно и на системном уровне защищать позицию своего государства. И не разменивать репутацию государства на какие-то ситуативные профиты для себя лично", - пояснил Зеленский.

Он также добавил, что готов встретиться с Путиным, если его действительно интересует решение кризисных вопросов.

"У нас в стране, кстати, очень популярна фраза "ничего об Украине без Украины". Вот именно так и работает наше государство сейчас. События, которые происходят на глобальном политическом рынке, это только доказывают. Более того, уже 12 июля состоится моя личная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. в конце июля будут прямые переговоры с президентом США Джо Баи?деном. Я готов встретиться и с президентом Путиным - если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и РоSSии. В любом случае подготовка к этому непростому "матчу" продолжается", - заявил президент Украины.

Зеленский также прокомментировал фразу Путина: "Какой смысл говорить с Зеленским, если все решается в Вашингтоне?" и отметил, что она его "не цепляет".

"Нет, я никогда не живу в стереотипах. Это выглядит так, если бы я, например, сказал: "А зачем россиянам выборы, прямая демократия, если все решается исключительно в Кремле?", - пояснил президент.

Напомним, 30 июня Путин заявил, что не видит целесообразности во встрече с Зеленским, но не отказывается от нее. Он также заявил, что Украина находится под внешним управлением.

"Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве , а в Вашингтоне, частично - в Берлине и Париже. Ну и о чем говорить? Тем не менее я не отказываюсь от встреч такого рода, нужно только понять, о чем говорить", - сказал роSSийский президент.