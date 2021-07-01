Председательство в Евросоюзе на полгода перешло к Словении

Словения с 1 июля заменила Португалию во главе Европейского Союза.

Этот статус предполагает ответственность за функционирование Совета ЕС - одного из двух органов законодательной власти Евросоюза (наряду с Европарламентом). Председательство не является персональным, а выполняется в целом правительством страны.

Этот пост занимает в течение 6 месяцев одна из стран Евросоюза , которая заменяется в порядке ротации. Каждая следующая страна продолжает задачи предыдущей, но в то же время у председательствующего государства есть возможность поднимать приоритетные для себя темы.

Словенское председательство в Совете ЕС выделяет четыре главных приоритета на период своего мандата: Восстановление Евросоюза и укрепление его устойчивости; размышление о будущем блока; укрепление верховенства права и европейских ценностей; повышение безопасности и стабильности по соседству с ЕС .

Лозунгом словенского председательства стала фраза "Объединенная устойчивая Европа" (Together. Resilient. Europe).

Министр иностранных дел Словении Анже Логар подчеркнул, что его страна принимает председательство в решающий момент для ЕС , поскольку блок принимает важные пакеты реформ, касающиеся зеленой и цифровой трансформации и повышения устойчивости ЕС . "Председательство - это возможность усилить интеграцию в рамках 27 стран ЕС и в рамках институтов ЕС , а также направить развитие в направлении инновационного и творческого сообщества, основанного на стабильном развитии", - сказал дипломат.