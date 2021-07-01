В Москве полицейский напал на журналиста, который снимал применение силы к задержанному

Другой правоохранитель предложил ему снять тату вместе с кожей.

В Москве полицейский напал на журналиста "Медиазоны", который снимал, как силовик зажал голову задержанного между ног. По словам пострадавшего корреспондента Никиты Сологуба, он сделал фото и подошел к полицейскому, а тот схватил его за палец и потребовал удалить фотографии и угрожал сломать ему руку, пишет "Медиазона".

Другой полицейский спросил, почему у журналиста замотана рука. Сологуб ответил, что это из-за новой татуировки, на что правоохранитель предложил "срезать ее с кожей".

После того, как журналист удалил фото и видео, его отпустили. Сологуб добавил, что причины жесткого задержания мужчины полицией неизвестны, но полицейский упоминал нож.

Напомним, что вчера в РоSSии правоохранители пришли с обысками к журналистам издания "Проект", которое специализируется на расследованиях. Следственные действия произошли в день, на который была анонсирована публикация материала о главе МВД Владимире Колокольцеве.

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