В Москве полицейский напал на журналиста, который снимал применение силы к задержанному

В Москве полицейский напал на журналиста "Медиазоны", который снимал, как силовик зажал голову задержанного между ног. По словам пострадавшего корреспондента Никиты Сологуба, он сделал фото и подошел к полицейскому, а тот схватил его за палец и потребовал удалить фотографии и угрожал сломать ему руку, пишет "Медиазона".

Другой полицейский спросил, почему у журналиста замотана рука. Сологуб ответил, что это из-за новой татуировки, на что правоохранитель предложил "срезать ее с кожей".

После того, как журналист удалил фото и видео, его отпустили. Сологуб добавил, что причины жесткого задержания мужчины полицией неизвестны, но полицейский упоминал нож.