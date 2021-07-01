Умер бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд

Он дважды возглавлял Пентагон, сначала как самый молодой, а потом как самый старый министр обороны.

Бывший министр обороны США , республиканец Дональд Рамсфельд умер в возрасте 88 лет. Соответствующее сообщение от имени его семьи обнародовано в аккаунте Рамсфелда в Twitter .

Отмечается, что он умер в кругу семьи в Таосе, Нью-Мехико.

"История может помнить его экстраординарные достижения за шестьдесят лет на службе, но те, кто знает его лучше и чьи жизни он изменил, будут помнить его непоколебимую любовь к жене Джойс, его семье и друзей, и честность, с которой он посвятил жизнь стране", - говорится в сообщении.

Дональд Рамсфельд назначался главой Пентагона дважды: во времена президентства Джеральда Форда как самый молодой министр, а во времена Джоджа Буша-молодошого - как самый старый. Был отправлен в отставку после поражения республиканцев на выборах в Конгресс 2006 года.

A statement from the family of Donald Rumsfeld: pic.twitter.com/AlKYxVvqgF — Donald Rumsfeld (@RumsfeldOffice) June 30, 2021

Рамсфельд заявил, что "война в Ираке стоила тех потерь, которые она принесла".