Умер бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд

Он дважды возглавлял Пентагон, сначала как самый молодой, а потом как самый старый министр обороны.

Бывший министр обороны США, республиканец Дональд Рамсфельд умер в возрасте 88 лет. Соответствующее сообщение от имени его семьи обнародовано в аккаунте Рамсфелда в Twitter.

Отмечается, что он умер в кругу семьи в Таосе, Нью-Мехико.

"История может помнить его экстраординарные достижения за шестьдесят лет на службе, но те, кто знает его лучше и чьи жизни он изменил, будут помнить его непоколебимую любовь к жене Джойс, его семье и друзей, и честность, с которой он посвятил жизнь стране", - говорится в сообщении.

Дональд Рамсфельд назначался главой Пентагона дважды: во времена президентства Джеральда Форда как самый молодой министр, а во времена Джоджа Буша-молодошого - как самый старый. Был отправлен в отставку после поражения республиканцев на выборах в Конгресс 2006 года.

A statement from the family of Donald Rumsfeld: pic.twitter.com/AlKYxVvqgF

— Donald Rumsfeld (@RumsfeldOffice) June 30, 2021

Рамсфельд заявил, что "война в Ираке стоила тех потерь, которые она принесла".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное мореАмериканский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море
РоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYTРоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYT
Фукс заявил, что избавился от гражданства РоSSииФукс заявил, что избавился от гражданства РоSSии
Штаты поддержали Британию "в противостоянии агрессии РоSSии в Украине" после инцидента с эсминцемШтаты поддержали Британию "в противостоянии агрессии РоSSии в Украине" после инцидента с эсминцем
В МИД приветствовали решение ЕС продлить санкции в отношении РоSSииВ МИД приветствовали решение ЕС продлить санкции в отношении РоSSии
Блок рекламы


Похожие новости
Минобороны Британии выясняет, как документы о проходе эсминца около Крыма оказались на автобусной остановкеМинобороны Британии выясняет, как документы о проходе эсминца около Крыма оказались на автобусной остановке
Британский министр здравоохранения подал в отставку из-за поцелуя с коллегой и нарушение соцдистанции
Минобороны фюрера РФ назвало британский эсминец "жирной целью" для роSSийских ракетМинобороны фюрера РФ назвало британский эсминец "жирной целью" для роSSийских ракет
Суд отправил под арест экс-министра РудьковскогоСуд отправил под арест экс-министра Рудьковского
Бывший нардеп от "Батькивщины" Рябчин стал советником Витренко в "Нафтогазе"Бывший нардеп от "Батькивщины" Рябчин стал советником Витренко в "Нафтогазе"
Премьер-министр Нидерландов исключил свое участие в возможном саммите с ПутинымПремьер-министр Нидерландов исключил свое участие в возможном саммите с Путиным
Умер экс-президент Филиппин Бенигно АкиноУмер экс-президент Филиппин Бенигно Акино
Минобороны Украины отреагировало на инцидент с британским эсминцем в Черном мореМинобороны Украины отреагировало на инцидент с британским эсминцем в Черном море
Мустафа Найем после увольнения из "Укроборонпрома" стал советником министра инфраструктурыМустафа Найем после увольнения из "Укроборонпрома" стал советником министра инфраструктуры
Умер бывший уполномоченный Ющенко по вопросам энергетики Богдан СоколовскийУмер бывший уполномоченный Ющенко по вопросам энергетики Богдан Соколовский
Последние новости
Подгружаем последние новости