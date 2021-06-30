Президент подписал закон о повышении пенсий пострадавшим от Чернобыльской аварии

Отдельные положения закона заработают с 1 июля.

Президент подписал закон о повышении пенсий пострадавшим от Чернобыльской аварии
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект, предусматривающий повышение пенсий пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. Нововведение частично заработает уже с 1 июля, сообщили в пресс-службе президента.

"Определены минимальные размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы. Размеры такой пенсии для I группы инвалидности не могут быть ниже 6000 гривень, для II группы инвалидности - 4800 гривень, для III группы инвалидности и детей с инвалидностью - 3700 гривень", - говорится в сообщении.

Также ввели государственную адресную помощь к пенсии для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, лиц, принимавших непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, военных учениях с применением ядерного оружия и вследствие этого стали лицами с инвалидностью.

Норма о минимальних размерах пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания и пенсии в связи с потерей кормильца вступают в силу с 1 июля 2021 года, а другие положения закона - с 1 января 2022 года.

Напомним, парламент принял закон о повышении пенсий "чернобыльцам" во вторник, 29 июня. За соответствующий документ проголосовали 297 народных депутатов.

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