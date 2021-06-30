Послы стран G7 приветствовали принятие законопроекта о запуске работы ВККС

Послы ждут обнародования окончательного текста закона.

Послы стран G7 приветствовали принятие законопроекта о запуске работы ВККС
Фото: vkksu.gov.ua

Послы стран "Большой семерки" приветствовали принятие Верховной Радой законопроекта №3711-Д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей.

В Twitter G7AmbReformUA отметили, что послы с нетерпением ждут окончательный текст документа в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

"Перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) является решающим шагом во всесторонней судебной реформе. Послы в частности приветствовали то, что этот закон поддержали несколько партий. Они подчеркнули готовность стран Большой семерки поддержать процесс отбора в ВККС делегированием независимых экспертов и выразили надежду на необходимую и не менее важную реформу Высшего совета правосудия", - говорится в сообщении.

G7 Ambassadors welcomed the @verkhovna_rada ‘s adoption of draft law 3711-D & look forward to seeing the final text, in line with @VeniceComm recommendations. Rebooting the High Qualification Commission of Judges (HQCJ) is a crucial step in comprehensive ?? judicial reform. 1/2

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) June 30, 2021

Перед рассмотрением этого документа в парламенте посольство США в Украине совместно с представительством ЕС обнародовали обращение, в котором подчеркнули необходимость закрепления решающей роли в назначении членов ВККС именно за международными представителями. Эту позицию закрепили в правках к законопроекту, ведь его исходный текст мог бы создать коррупционные риски.

Напомним, что за это законопроект депутаты проголосовали на этой неделе. Это первый проект из так называемого пакета судебной реформы.

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