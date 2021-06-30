Антимайдановца "Топаза" избили в Киеве

"Антимайдановца" Игната Кромского по прозвищу "Топаз" избили у здания суда в Киеве .

Об этом сообщает Telegram-канал " Киев оперативный".

"В Киеве напали и избили того же "Топаза". Говорят, что он избегал судебных заседаний, где его должны были наказать за похищение человека", - говорится в сообщении.

Сам Топаз тоже подтвердил факт избиения. Он также сообщил, что накануне его задерживала Служба безопасности Украины для принудительной доставки в суд.

При этом Кромской утверждает, что сам ехал в Киев на заседание, но его сняли с поезда, чтобы доставить принудительно.

Фото: t.me/KyivOperativ

Напомним, харьковчанин Кромской стал известным по позывному "Топаз" после появления в интернете видео, снятого в лагере "Антимайдана" в Мариинском парке в 2013 году. Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его Кромскому: "Топаз, дай команду!".

Кромской был организатором захвата помещения Харьковской областной государственной администрации 1 марта 2014 года, участником избиения евромайдановцев, которых заставили пройти через так называемый "коридор позора", а также организатором массовых волнений 14 марта 2014 года на Рымарской улице, во время которых погибли люди.

Кромского задержали в рамках уголовного производства, открытого по факту захвата ОГА 1 марта 2014 года. 29 марта суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 7 апреля он сбежал, срезав браслет. В апреле его задержали сотрудники СБУ , однако Киевский райсуд изменил меру пресечения для Кромского на личное обязательство. Позже его задержали на границе при попытке побега в РоSSию.

В сентябре 2018 года "Топаз" вышел на волю по "закону Савченко".