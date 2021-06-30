54% украинцев готовы на референдуме голосовать за вступление в НАТО, – Центр Разумкова

Больше всего хотят в Альянс украинцы в возрасте от 18 до 29 лет.

54% украинцев готовы на референдуме голосовать за вступление в НАТО, – Центр Разумкова
Фото: Главком

Если бы референдум о вступлении Украины в НАТО состоялся в ближайшее время, в нем приняли бы участие большинство украинцев, или 71%. Об этом говорится в соцопросе Центра Разумкова.

За вступление готовы проголосовать 54%, против - 31%, еще 15% не определились с выбором.

Среди сторонников вступления больше тех, кто изъявил намерение прийти на референдум.

"Наибольшая доля сторонников вступления зафиксирована в возрастной категории 18-29 лет - 64%. Баланс между сторонниками и противниками (уменьшение уровня поддержки) меняется с возрастом почти линейно, но даже в самой старшей возрастной категории (60+) относительное большинство респондентов (48%) готовы проголосовать за вступление, «против» - 37%", - говорится в результатах исследования.

Жители запада страны больше поддерживают вступление, чем жители востока.

Фото: Центр Разумкова

45,6% считают, что вступление в НАТО в значительной степени будет способствовать присоединению Украины к ЕС, 33,5% убеждены, что это разные процессы и между ними нет связи.

"Уровень общественной поддержки европейской интеграции традиционно несколько выше, чем евроатлантической. За вступление Украины в ЕС проголосовали 62% всех опрошенных, против вступления - 26%. При этом доля сторонников вступления значительно превосходит долю противников во всех возрастных категориях, независимо от пола респондентов. Баланс между «за» и «против» существенно меняется в зависимости от региона проживания, но остается в пользу сторонников вступления в ЕС", - добавили в выводах.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 23-28 апреля 2021 г. во всех регионах Украины за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Напомним, что, согласно соцопросам жителей Германии, Италии, Франции и Польши, вступление Украины в Европейский Союз поддерживают 55% граждан стран ЕС. В то же время присоединение Украины к НАТО поддерживают 38%.

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