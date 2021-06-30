КГГА распускает коммунальную службу перевозок в полном составе

Руководителя службы Сергея Савтыря уволили из-за потери доверия.

КГГА распускает коммунальную службу перевозок в полном составе

Киевская городская государственная администрация решила уволить коммунальную службу перевозок столицы.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов.

"Продолжаем готовить поле для реформирования пассажирских перевозок в Киеве. После проведения последнего горячего конкурса, беспрецедентной дисквалификации двух третей перевозчиков и задействования спецназа МВД для противодействия "титушкам", которые пытались его сорвать, сегодня есть немного времени для упорядочения кадровых проблем", - написал он в фейсбуке.

Усов отметил, что мэр Киева Виталий Кличко уволил руководителя Коммунальной службы перевозок Сергея Савтыря из-за потери доверия.

"Всем без исключения работникам КСП сообщено об увольнении в связи с реорганизацией структуры предприятия. Двухмесячный срок на поиск новой работы пошел. Есть все основания считать, что команда КСП долго работала в интересах отдельной группы перевозчиков, а не киевлян", - пояснил заместитель главы КГГА.

Он также сообщил, что в течение 2020 года были проведены 224 внеплановых проверки по жалобам и обращениям граждан и организаций. При этом были расторгнуты лишь два договора с перевозчиками. И то - по их собственной инициативе, из-за неприбыльности маршрутов.

Усов отметил, что сейчас - время инициировать внеплановую аудиторскую проверку и самой Коммунальной службы перевозок.

"Она проанализирует финансово-экономическую деятельность службы за последние годы, законность решений руководства и изданных приказов", - отметил он.

Напомним, 25 июня неизвестные пытались сорвать конкурс перевозчиков на маршрутах Киева.

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