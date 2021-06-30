Одно из самых скандальных дел НАБУ передали в Высший Антикоррупционный суд

Сегодня, 30 июня, прокуроры направили в суд обвинительный акт по бывшей первой заместительнице главы Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой, которую обвиняют в получении взятки.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Как сообщалось, Пимахова была уличена в 2017 году во время спецоперации НАБУ под прикрытием. Во время следствия установлено, что первая заместительница главы ГМС в июне 2017 года предложила организовать гражданину Вьетнама оформление вида на жительство в Украине. За это она просила 1800 долларов США , которые позже получила.

Также в САП отметили, что в августе 2017 года Пимахова предложила организовать процесс получения гражданства Украины гражданином Ирана, получения им украинского паспорта и паспорта для выезда за границу. Для решения этого вопроса первая заместитель главы ГМС просила 30 тыс. долларов США .

Действия Пимаховой квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (просьба предоставить и получение должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, неправомерной выгоды для себя, совершение таким должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием служебного положения). 1 декабря 2020 года прокуратура открыла материалы следствия стороне защиты.

На сегодня досудебное расследование по делу закончено. Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в ноябре 2017-го сотрудники СБУ задержали агента НАБУ под прикрытием, который "вел" Пимахову. После этого НАБУ заявило о срыве спецоперации и обнародовало видео переговоров агента с Пимаховой, снятые скрытой камерой. Агент НАБУ Сергей Титенков вступил в близкие отношения с Пимаховой и попытался договориться о легализации в Украине иностранцев за взятки. Та согласилась, но позже подала заявление в правоохранительные органы о провокации взятки. В январе НАБУ провело обыски в квартире Пимаховой, но сообщение о подозрении ей вручено не было.

В марте 2018 Пимахова уволилась из Миграционной службы. В мае 2018 года Генпрокуратура сообщила ей о подозрении в получении взятки. А в декабре 2019 года Пимаховой сообщили о подозрении по делу о сорванной операции агентов НАБУ под прикрытием.