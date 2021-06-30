Мураев заявил, что передает управление телеканала "Наш" трудовому коллективу

Бывший нардеп, лидер партии "Наши" Евгений Мураев заявил, что передает управление телеканалом "Наш" трудовому коллективу.

Об этом он объявил в эфире канала.

"С пятницы я полностью передаю все управление телеканала трудовому коллективу, редакции коллектива. Я перестаю заниматься медиаменеджментом, бизнесом. Я хочу обсудить со всей страной ту формулу страны, которую вижу", - сказал Мураев.

По его мнению, сейчас Украина "находится на пороге неприятных событий".

"Я уверен, что телеканал не откажет предоставить нам площадку, в каких бы городах мы ни были. Присоединяйтесь, мы на пороге неприятных событий. И если мы не поймем, что это надо менять вместе в рамках национального диалога и гражданского мира, нас ждут самые печальные последствия", - добавил Мураев.

Напомним, ранее депутат Верховной Рады Вадим Новинский заявид, что хочет купить телеканал "Наш".

Ранее Мураеву принадлежал канал NewsOne (ООО "Новости 24 часа»), но в начале октября 2018 года корпоративные права на него перешли к депутату Тарасу Козаку, близкому к Виктору Медведчуку.