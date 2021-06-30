СБУ передала в суд уголовные производства по двум руководителям "Украинского выбора" Медведчука

Речь идет о Комелове и Синявском, награжденных оккупантами "за возвращение Крыма".

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в производстве в отношении двух руководителей движения "Украинский выбор" подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука.

Иван Комелов и Александр Синявский подозреваются в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь, сообщили в пресс-службе СБУ .

Фото: Суспильне Крым Александр Синявский

"Досудебным расследованием установлено, что фигуранты входили в состав незаконного вооруженного формирования «Самооборона Севастополя». Один из подозреваемых возглавлял территориальное подразделение указанного НЗФ, другой был руководителем отдельного подразделения «самообороны» - «Славянский щит». Указанные граждане Украины выполняли противоправные приказы «вожаков» указанного формирования, а также принимали активное участие в организации и проведении незаконного референдума на территории полуострова Крым в марте 2014 года", - говорится в сообщении.

Представители государства-оккупанта наградили Синявского и Комелова медалями "За возвращение Крыма".

В настоящее время обвинительные акты в отношении указанных лиц по признакам совершения преступлений, предусмотренных ст. 111 (государственная измена), ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины, направлены в суд. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, 25 марта Служба безопасности Украины устроила обыски в офисах ОО "Украинский выбор". В СБУ отметили, что представители организации обоснованно подозреваются в содействии в 2014 году проведению незаконного референдума и выборов во временно аннексированных АР Крым и Севастополе.