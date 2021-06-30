Оккупанты в ОРДЛО распространяют фейки о "жестком карантине" в Украине

Сегодня из-за этого на КПВВ "Станица Луганская" образовалась очередь из почти 400 человек.

Оккупанты на Донбассе сегодня вызвали очередь напротив пропускного пункта "Станица Луганская", распространяя фейки о жестком карантине на подконтрольной правительству Украины территории.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения работают ежедневно с 8:00 до 16:00, в том числе и КПВВ "Станица Луганская", а представители контрольных служб осуществляют пропускные операции в штатном режиме.

Однако граждане, которые сегодня прибывали с временно оккупированной территории Луганщины, сообщили, что оккупанты распространяют информацию о якобы возобновлении карантина и необходимости прохождения самоизоляции после пересечения линии разграничения.

"Также стало известно, что в 12:00 дня оккупанты искусственно сдерживали лиц, пытавшихся выехать с временно оккупированной территории, и очень медленно осуществляли пропуск со своей стороны. После восстановления пропуска со стороны оккупационных войск, у КПВВ «Станица Луганская» образовалась очередь на вход на подконтрольную Правительству Украины территорию, насчитывавшая около 400 человек. В связи с этим к осуществлению контрольных операций привлечены дополнительные пограничные наряды ГПСУ. Благодаря быстрым действиям пограничников очередь на вход на контролируемую территорию Украины была существенно уменьшена и в течение дня ликвидирована. Пропускные операции осуществлялись в штатном режиме", - рассказали в штабе.

Военное командование призывает граждан пользоваться официальными источниками информации и не поддаваться на провокации со стороны представителей оккупационных администраций. В штабе напомнили, что обязательным условием пребывания в КПВВ остается прохождение температурного скрининга и пребывание в защитной маске (респираторе) с соблюдением социальной дистанции.

Напомним, 29 июня Верховная Рада освободила граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, от административной ответственности на время действия карантина, объявленного в связи с пандемией COVID-19, за нарушение порядка въезда (выезда) на (с) временно оккупированную территорию Украины, если такие нарушения произошли по причинам гуманитарного характера.