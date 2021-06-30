Учения "Си Бриз" поддерживают безопасность в регионе и не направлены на провокации, - Пентагон

На этой неделе участники будут отрабатывать интеграцию сил.

Организованные Украиной и США военные учения "Си Бриз" в Черном море направлены на поддержание стабильности в регионе путем улучшения взаимодействия стран-членов НАТО и партнеров.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона США Джон Кирби, передает "Голос Америки".

"Как пояснил в ходе церемонии открытия [учений] заместитель капитана командующего Кайл Грант, морские учения в международных водах не содержат никаких провокаций. И он абсолютно прав", - отметил Кирби.

Он рассказал, что на этой неделе участники учений будут отрабатывать интеграцию сил.

"Участники действовать по заранее разработанному сценарию, чтобы улучшить осведомленность относительно моря, и затем перейдут к непрописанному сценарию по тестированию динамических морских возможностей участников", - добавил Кирби.

. @PentagonPresSec : On Monday, U.S. Navy Europe and the Ukrainian navy kicked off Sea Breeze 2021 in the Black Sea with the largest number of participants in the exercise's 21 iterations. pic.twitter.com/ClVSDRAcD2 — Department of Defense ?? (@DeptofDefense) June 29, 2021

Учения "Си Бриз" проводятся с 1997 года. В этом году они насчитывают рекордное количество участников, а также будет задействовано около 30 кораблей, свыше 30 самолетов и до 5000 военных, сообщают организаторы.

Для участия в учениях в Одессу прибыл ракетный эсминец США USS Ross.