Учения "Си Бриз" поддерживают безопасность в регионе и не направлены на провокации, - Пентагон

На этой неделе участники будут отрабатывать интеграцию сил.

Учения "Си Бриз" поддерживают безопасность в регионе и не направлены на провокации, - Пентагон
Фото: armyinform.com.ua

Организованные Украиной и США военные учения "Си Бриз" в Черном море направлены на поддержание стабильности в регионе путем улучшения взаимодействия стран-членов НАТО и партнеров.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона США Джон Кирби, передает "Голос Америки".

"Как пояснил в ходе церемонии открытия [учений] заместитель капитана командующего Кайл Грант, морские учения в международных водах не содержат никаких провокаций. И он абсолютно прав", - отметил Кирби.

Он рассказал, что на этой неделе участники учений будут отрабатывать интеграцию сил.

"Участники действовать по заранее разработанному сценарию, чтобы улучшить осведомленность относительно моря, и затем перейдут к непрописанному сценарию по тестированию динамических морских возможностей участников", - добавил Кирби.

.@PentagonPresSec: On Monday, U.S. Navy Europe and the Ukrainian navy kicked off Sea Breeze 2021 in the Black Sea with the largest number of participants in the exercise's 21 iterations. pic.twitter.com/ClVSDRAcD2

— Department of Defense ?? (@DeptofDefense) June 29, 2021

Учения "Си Бриз" проводятся с 1997 года. В этом году они насчитывают рекордное количество участников, а также будет задействовано около 30 кораблей, свыше 30 самолетов и до 5000 военных, сообщают организаторы.

Для участия в учениях в Одессу прибыл ракетный эсминец США USS Ross.

Ранее РоSSия призвала США и НАТО отказаться от проведения совместных с Украиной военных учений Sea Breeze-2021 в Черном море. В посольстве страны-агрессора считают, что учения "поощряют милитаристские настроения в Киеве".

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