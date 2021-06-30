Украинские военные провели танковые маневры в зоне ООС на Донбассе

По легенде учений, «противник» прорвал оборону пехоты и начал наступление.

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе состоялись плановые занятия по боевой подготовке, во время которых отрабатывались совместные действия танковых и механизированных подразделений.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В учениях приняли участие представители командования частей и подразделений, выполняющих боевые задачи. По легенде, «противник» прорвал оборону пехоты и начал наступление.

"Танковый взвод в составе трех танков выехал к месту сосредоточения для отражения нападения. По определенной команде подразделение вышло на огневой рубеж, отразило условную вражескую атаку и совершило контратаку на противника. Уничтожив вражескую технику и захватив выгодный рубеж, танковый взвод обеспечил закрепление на нем механизированных подразделений", - рассказали в штабе.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Также военные отработали действия подразделений в обороне и наступлении с отработкой элементов инженерного оборудования позиций, перемещений и изменения позиций, эвакуации с поля боя раненых и поврежденной техники.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Учения продемонстрировали четкость и слаженность действий личного состава, подтвердили надлежащий уровень его боевой подготовки и способность выполнять боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, в апреле Львовский бронетанковый завод модернизировал для Вооруженных сил Украины пять танков Т-64 и Т-72.