Украинские военные провели танковые маневры в зоне ООС на Донбассе

По легенде учений, «противник» прорвал оборону пехоты и начал наступление.

Украинские военные провели танковые маневры в зоне ООС на Донбассе
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе состоялись плановые занятия по боевой подготовке, во время которых отрабатывались совместные действия танковых и механизированных подразделений.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В учениях приняли участие представители командования частей и подразделений, выполняющих боевые задачи. По легенде, «противник» прорвал оборону пехоты и начал наступление.

"Танковый взвод в составе трех танков выехал к месту сосредоточения для отражения нападения. По определенной команде подразделение вышло на огневой рубеж, отразило условную вражескую атаку и совершило контратаку на противника. Уничтожив вражескую технику и захватив выгодный рубеж, танковый взвод обеспечил закрепление на нем механизированных подразделений", - рассказали в штабе.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Также военные отработали действия подразделений в обороне и наступлении с отработкой элементов инженерного оборудования позиций, перемещений и изменения позиций, эвакуации с поля боя раненых и поврежденной техники.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Учения продемонстрировали четкость и слаженность действий личного состава, подтвердили надлежащий уровень его боевой подготовки и способность выполнять боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, в апреле Львовский бронетанковый завод модернизировал для Вооруженных сил Украины пять танков Т-64 и Т-72.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное мореАмериканский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море
РоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYTРоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYT
Фукс заявил, что избавился от гражданства РоSSииФукс заявил, что избавился от гражданства РоSSии
Штаты поддержали Британию "в противостоянии агрессии РоSSии в Украине" после инцидента с эсминцемШтаты поддержали Британию "в противостоянии агрессии РоSSии в Украине" после инцидента с эсминцем
В МИД приветствовали решение ЕС продлить санкции в отношении РоSSииВ МИД приветствовали решение ЕС продлить санкции в отношении РоSSии
Блок рекламы


Похожие новости
В Черном море стартуют международные военные учения Sea BreezeВ Черном море стартуют международные военные учения Sea Breeze
Прилепин, который воевал против Украины на Донбассе, баллотируется в Госдуму фюрера РФ в первой пятерке проходной партииПрилепин, который воевал против Украины на Донбассе, баллотируется в Госдуму фюрера РФ в первой пятерке проходной партии
Оккупанты девять раз открывали огонь на ДонбассеОккупанты девять раз открывали огонь на Донбассе
СБУ разоблачила агента роSSийских спецслужб, который планировал вывезти из Украины военные приборыСБУ разоблачила агента роSSийских спецслужб, который планировал вывезти из Украины военные приборы
Автомобиль украинской стороны СЦКК попал под обстрел роSSийских наемников на ДонбассеАвтомобиль украинской стороны СЦКК попал под обстрел роSSийских наемников на Донбассе
РоSSийские наемники 14 раз открывали огонь на ДонбассеРоSSийские наемники 14 раз открывали огонь на Донбассе
Зеленский допускает проведение референдума по "стене" на ДонбассеЗеленский допускает проведение референдума по "стене" на Донбассе
Оккупанты на Донбассе ранили военногоОккупанты на Донбассе ранили военного
Ухудшение ситуации с безопасностью на Донбассе не позволяет спецмиссии ОБСЕ эффективно выполнять свой мандат, - ГрауУхудшение ситуации с безопасностью на Донбассе не позволяет спецмиссии ОБСЕ эффективно выполнять свой мандат, - Грау
Оккупанты девять раз открывали огонь на ДонбассеОккупанты девять раз открывали огонь на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости