Арестованный в Беларуси россиянин Попов попросил фюрера РФ лишить его гражданства

"Быть гражданином страны-предателя я не хочу и не буду".

Арестованный в Беларуси россиянин Попов попросил Путина лишить его гражданства
Фото: tut.by

Гражданин РоSSийской Федерации Дмитрий Попов, которого в Беларуси вместе с Сергеем Тихановским обвиняют в массовых беспорядках, просит президента РоSSии Владимира Путина лишить его роSSийского гражданства.

Письмо Попова из СИЗО опубликовал белорусский блогер Антон Мотолько.

"Я больше года ждал, что РоSSия своих не бросает, как неоднократно говорил Путин В.В. На поверку оказалось, что это совсем не так", - написал Попов.

Он рассказал, что в СИЗО он только раз встречался с роSSийским консулом в Беларуси. По итогам встречи дипломат сказал: "Дима, ну вы же все понимаете!"

"Нет, не понимаю. Я отказываюсь понимать, почему за целый год роSSийское консульство поинтересовались моей персоной лишь раз. Я отказываюсь понимать, почему тот диалог происходил после пыток в отношении меня в присутствии сотрудника КГБ", - говорится в письме.

"Для меня это подлое и жестокое предательство. Быть гражданином страны-предателя я не хочу и не буду. Резюмируя все вышесказанное прошу президента РоSSийской Федерации Путина В.В. лишить меня гражданства РоSSии", - написал Попов.

Напомним, Дмитрий Попов является одним из фигурантов уголовного дела блогера Сергея Тихановского, который собирался участвовать в выборах президента Беларуси и был задержан в конце мая 2020 года. Также были задержаны несколько его соратников.

Попов был модератором социальных сетей "Страны для жизни" - Ютюб-канала, который вел Тихановский. Попова задержали в начале июня 2020 года. Его обвиняют по четырем уголовным статьям, в том числе по статьям о массовых беспорядках и разжигании ненависти. В конце июня 2021 года в Беларуси начали судить Попова. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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