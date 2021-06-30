Кабмин утвердил первую программу национально-патриотического воспитания

Объем финансирования - 324,2 млн гривен.

Кабмин утвердил первую программу национально-патриотического воспитания
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров на заседании 30 июня утвердил первую программу национально-патриотического воспитания.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

Целью программы является "формирование и утверждение украинской гражданской идентичности на основе единых общественно-государственных ценностей (самобытность, воля, соборность, достоинство) и общечеловеческих ценностей, принципов любви и гордости за собственное государство, его историю, язык, достояние и достижения".

Ориентировочный объем финансирования программы до 2025 года составит 324,2 млн гривен.

Напомним, что в октябре 2020 года Кабмин принял стратегию национально-патриотического воспитания на 2020-2025 годы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное мореАмериканский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море
РоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYTРоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYT
Фукс заявил, что избавился от гражданства РоSSииФукс заявил, что избавился от гражданства РоSSии
Штаты поддержали Британию "в противостоянии агрессии РоSSии в Украине" после инцидента с эсминцемШтаты поддержали Британию "в противостоянии агрессии РоSSии в Украине" после инцидента с эсминцем
В МИД приветствовали решение ЕС продлить санкции в отношении РоSSииВ МИД приветствовали решение ЕС продлить санкции в отношении РоSSии
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин изменил карантинные нормы для противодействия распространению штамма "Дельта"Кабмин изменил карантинные нормы для противодействия распространению штамма "Дельта"
Евросоюз утвердил секторальные санкции против БеларусиЕвросоюз утвердил секторальные санкции против Беларуси
Порошенко требует в первую очередь сделать прививки против ковида бойцам в ООС и резервистамПорошенко требует в первую очередь сделать прививки против ковида бойцам в ООС и резервистам
Кабмин отменил обязательство устанавливать приложение "Дій вдома" при возвращении из-за границыКабмин отменил обязательство устанавливать приложение "Дій вдома" при возвращении из-за границы
Кабмин уволил руководителя УкринфрапроектаКабмин уволил руководителя Укринфрапроекта
Новым представителем Кабмина в Раде будет руководитель секретариата фракции "Слуга народа"Новым представителем Кабмина в Раде будет руководитель секретариата фракции "Слуга народа"
Кабмин предложил направить деньги от растаможивания евроблях на закупку вакцинКабмин предложил направить деньги от растаможивания евроблях на закупку вакцин
Кабмин решил продлить карантин до 31 августаКабмин решил продлить карантин до 31 августа
Украина готовит мощную программу к 80-летию трагедии в Бабьем Яру, - Офис президентаУкраина готовит мощную программу к 80-летию трагедии в Бабьем Яру, - Офис президента
Зеленский утвердил Стратегию развития системы правосудия до 2023 годаЗеленский утвердил Стратегию развития системы правосудия до 2023 года
Последние новости
Подгружаем последние новости