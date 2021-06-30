Кабмин утвердил первую программу национально-патриотического воспитания

Кабинет министров на заседании 30 июня утвердил первую программу национально-патриотического воспитания.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

Целью программы является "формирование и утверждение украинской гражданской идентичности на основе единых общественно-государственных ценностей (самобытность, воля, соборность, достоинство) и общечеловеческих ценностей, принципов любви и гордости за собственное государство, его историю, язык, достояние и достижения".

Ориентировочный объем финансирования программы до 2025 года составит 324,2 млн гривен.

Напомним, что в октябре 2020 года Кабмин принял стратегию национально-патриотического воспитания на 2020-2025 годы.