В Украину не пустили роSSийского телеведущего Кучеру с видом на жительство
Пограничники выяснили, что мужчина незаконно посещал оккупированный Крым.
На пункте пропуска аэропорта "Жуляны" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" приняли решение о запрете въезда в Украину роSSийскому актеру и телеведущему.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
Отмечается, что россиянин 1974 года рождения прибыл в Украину, имея вид на жительство. Однако пограничники установили, что мужчина незаконно посещал оккупированный Россией Крым.
"Сегодня иностранец, незаконно посещавший временно оккупированную территорию Украины, покидал Украину рейсом «Киев-Варшава». После оформления его на вылет, пограничники на три года запретили нарушителю въезд на территорию нашего государства, в соответствии с требованиями статьи 13 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства»", - сообщили в ГПСУ.
Также Госпогранслужба готовит письмо в подразделение Государственной миграционной службы по инициативе аннулировать удостоверение, дающее мужчине право на временное проживание в Украине.
В ГПСУ не называют фамилию телеведущего, однако, по сообщениям СМИ, это - Оскар Кучера.
Напомним, ранее в Украину не пустили русскую актрису, незаконно находившуюся в Крыму.
24 июня Министерство культуры по представлению СБУ включило роSSийского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности, за его поддержку оккупации Крыма Россией. Ему был запрещен въезд в страну. 27 июня Минкультуры опять же по обращению СБУ исключило Киркорова из этого списка.