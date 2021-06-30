В Украину не пустили роSSийского телеведущего Кучеру с видом на жительство

Пограничники выяснили, что мужчина незаконно посещал оккупированный Крым.

В Украину не пустили роSSийского телеведущего Кучеру с видом на жительство
Фото: dpsu.gov.ua

На пункте пропуска аэропорта "Жуляны" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" приняли решение о запрете въезда в Украину роSSийскому актеру и телеведущему.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что россиянин 1974 года рождения прибыл в Украину, имея вид на жительство. Однако пограничники установили, что мужчина незаконно посещал оккупированный Россией Крым.

"Сегодня иностранец, незаконно посещавший временно оккупированную территорию Украины, покидал Украину рейсом «Киев-Варшава». После оформления его на вылет, пограничники на три года запретили нарушителю въезд на территорию нашего государства, в соответствии с требованиями статьи 13 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства»", - сообщили в ГПСУ.

Также Госпогранслужба готовит письмо в подразделение Государственной миграционной службы по инициативе аннулировать удостоверение, дающее мужчине право на временное проживание в Украине.

В ГПСУ не называют фамилию телеведущего, однако, по сообщениям СМИ, это - Оскар Кучера.

Напомним, ранее в Украину не пустили русскую актрису, незаконно находившуюся в Крыму.

24 июня Министерство культуры по представлению СБУ включило роSSийского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности, за его поддержку оккупации Крыма Россией. Ему был запрещен въезд в страну. 27 июня Минкультуры опять же по обращению СБУ исключило Киркорова из этого списка.

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