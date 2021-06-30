Контрразведка СБУ задержала боевика "ЛНР", который приехал в Киевскую область как внутренний переселенец

Мужчине сообщили о подозрении по статье "создание террористической организации".

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала боевика террористической организации "ЛНР", который приехал в Киевскую область для легализации как внутренний переселенец.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"Установлено, что злоумышленник находился в составе «Народной милиции ЛНР» как старший стрелок. Также он обслуживал боевую технику оккупационных войск", - отметили в спецслужбе.

Гражданину сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия. В настоящее время проверяется информация о возможном выполнении задержанным диверсионно-разведывательных задач на территории страны.