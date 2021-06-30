Контрразведка СБУ задержала боевика "ЛНР", который приехал в Киевскую область как внутренний переселенец

Мужчине сообщили о подозрении по статье "создание террористической организации".

Контрразведка СБУ задержала боевика "ЛНР", который приехал в Киевскую область как внутренний переселенец
Фото: ssu.gov.ua

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала боевика террористической организации "ЛНР", который приехал в Киевскую область для легализации как внутренний переселенец.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Установлено, что злоумышленник находился в составе «Народной милиции ЛНР» как старший стрелок. Также он обслуживал боевую технику оккупационных войск", - отметили в спецслужбе.

Гражданину сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия. В настоящее время проверяется информация о возможном выполнении задержанным диверсионно-разведывательных задач на территории страны.

Напомним, ранее СБУ обнаружила в полиции Луганской области сержанта, который в 2014 году находился в рядах "ЛНР".

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