Контрразведка СБУ задержала боевика "ЛНР", который приехал в Киевскую область как внутренний переселенец
Мужчине сообщили о подозрении по статье "создание террористической организации".
Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала боевика террористической организации "ЛНР", который приехал в Киевскую область для легализации как внутренний переселенец.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Установлено, что злоумышленник находился в составе «Народной милиции ЛНР» как старший стрелок. Также он обслуживал боевую технику оккупационных войск", - отметили в спецслужбе.
Гражданину сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Продолжаются следственные действия. В настоящее время проверяется информация о возможном выполнении задержанным диверсионно-разведывательных задач на территории страны.
Напомним, ранее СБУ обнаружила в полиции Луганской области сержанта, который в 2014 году находился в рядах "ЛНР".